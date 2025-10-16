Ilux, la inteligencia visual coruñesa que convierte datos en experiencias

Convertir la información en algo visible, comprensible y atractivo. Esa es la filosofía que guía a Ilux Visual Technologies, una empresa coruñesa nacida en 2004 como spin-off de la Universidade da Coruña y hoy referente internacional en visualización avanzada, gestión de datos e inteligencia artificial. Su CEO, Manuel Meijide, lo resume con claridad: «La gente no quiere que la abrumes con datos, sino que la información aparezca cuando la necesita».

Desde su origen académico, Ilux ha mantenido un espíritu innovador que la ha llevado a firmar más de 150 proyectos en sectores tan diversos como las smart cities, el turismo, la industria o el patrimonio.

Uno de los más relevantes fue Coruña Smart City, iniciativa pionera en 2014 que le valió la Mención de Honor de la Unión Europea a la Mejor Compra Pública Innovadora y la nominación entre los cinco mejores proyectos en el Smart City World Congress. «Posiblemente sea uno de los más emblemáticos, por su complejidad y por lo que supuso para la ciudad», recuerda Meijide.

La firma coruñesa ha demostrado que la tecnología también puede emocionar. En el ámbito cultural, destaca su participación en exposiciones como la de El Señor de los Anillos, la itinerante más visitada del mundo, o IA: More than Human, una muestra internacional sobre inteligencia artificial en la que Ilux fue el único desarrollador español de contenidos. «Queríamos mostrar cómo la IA y el ser humano pueden convivir, no enfrentarse», explica el CEO.

La empresa trabaja con clientes como Abanca, Indra, la Xunta o el Concello da Coruña. Para este último ha desarrollado experiencias inmersivas como la Oficina de Turismo Virtual, la Visita Virtual al Castro de Elviña o el Coruña Estudio Inmersivo. «Intentamos que la tecnología sea una herramienta para comunicar mejor, no un fin en sí misma», señala Meijide. «Muchas veces nuestros clientes ni saben lo que buscan, y nosotros les ayudamos a imaginarlo y a hacerlo realidad», añade.

Entre sus últimos desarrollos figura Mindforce, una herramienta que revoluciona la gestión de imágenes con IA y lenguaje natural, y ScanMeNow, un sistema pionero que crea avatares digitales personalizados para turismo y eventos. «ScanMeNow es único en el mundo y muestra cómo podemos combinar creatividad y tecnología para generar experiencias memorables», comenta.

La trayectoria de Ilux ha sido reconocida con galardones como el 3DAward internacional o el reciente Premio Nacional de Empresa Ética. «Nos enorgullece que se reconozca no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. En un momento en que se vende cualquier cosa como inteligencia artificial, nosotros defendemos desarrollos propios, éticos y transparentes», concluye Meijide.

Con un equipo multidisciplinar, Ilux demuestra que la tecnología, cuando se diseña con propósito, puede transformar los datos en experiencias que inspiran.