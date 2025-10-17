Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acuerdo entre Bankinter y Afigal para financiar a las pymes

Afigal y Bankinter han firmado un acuerdo para promover la financiación sostenible entre las pequeñas y medianas empresas gallegas. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo facilitar las inversiones del tejido empresarial de la comunidad en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible, uso de energías renovables, descarbonización de procesos, fomento de la economía circular y reducción de emisiones.

