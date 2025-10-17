Acuerdo entre Bankinter y Afigal para financiar a las pymes
Afigal y Bankinter han firmado un acuerdo para promover la financiación sostenible entre las pequeñas y medianas empresas gallegas. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo facilitar las inversiones del tejido empresarial de la comunidad en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible, uso de energías renovables, descarbonización de procesos, fomento de la economía circular y reducción de emisiones.
