Altia, premiada por su expansión y liderazgo en soluciones ‘low-code’
La tecnológica coruñesa Altia ha recibido el Rising Star Award en la región EMEA, un galardón que reconoce su rápido crecimiento y su inversión estratégica en soluciones low-code (desarrollo software con mínimo código) impulsadas por inteligencia artificial. La entrega tuvo lugar en Lisboa durante el OutSystems EMEA Partner Summit, evento que reúne a los principales socios de Europa, Oriente Medio y África.
El premio destaca especialmente la consolidación del equipo de Altia y su capacidad para desarrollar proyectos innovadores en sectores como la administración pública, banca, industria y energía. La compañía cuenta con más de cien consultores certificados en low-code, con más de una década de experiencia en la implementación de soluciones digitales ágiles y escalables.
El reconocimiento «refleja nuestro compromiso con el talento, la innovación y la generación de valor para los clientes», reconoció Miguel Palomares, gerente de Desarrollo de negocio de Altia. Por su parte, Rodrigo Castelo, vicepresidente de EMEA en OutSystems, señaló que Altia «traza un rumbo impresionante, demostrando cómo el low-code impulsado por IA ofrece resultados empresariales significativos».
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa