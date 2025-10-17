Altia, premiada por su expansión y liderazgo en soluciones ‘low-code’

La tecnológica coruñesa Altia ha recibido el Rising Star Award en la región EMEA, un galardón que reconoce su rápido crecimiento y su inversión estratégica en soluciones low-code (desarrollo software con mínimo código) impulsadas por inteligencia artificial. La entrega tuvo lugar en Lisboa durante el OutSystems EMEA Partner Summit, evento que reúne a los principales socios de Europa, Oriente Medio y África.

El premio destaca especialmente la consolidación del equipo de Altia y su capacidad para desarrollar proyectos innovadores en sectores como la administración pública, banca, industria y energía. La compañía cuenta con más de cien consultores certificados en low-code, con más de una década de experiencia en la implementación de soluciones digitales ágiles y escalables.

El reconocimiento «refleja nuestro compromiso con el talento, la innovación y la generación de valor para los clientes», reconoció Miguel Palomares, gerente de Desarrollo de negocio de Altia. Por su parte, Rodrigo Castelo, vicepresidente de EMEA en OutSystems, señaló que Altia «traza un rumbo impresionante, demostrando cómo el low-code impulsado por IA ofrece resultados empresariales significativos».