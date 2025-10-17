El BBVA acepta la derrota al no llegar «al mínimo» que se había fijado

El presidente del BBVA, Carlos Torres, afirmó ayer en un comunicado, tras constatar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banc Sabadell, que «finalmente la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado». El máximo ejecutivo del banco de origen vasco asumía así la derrota en la opa al Sabadell. Torres había fijado el mínimo necesario para seguir adelante con la opa en un 50%, aunque podía rebajar ese límite al 30% y lanzar una segunda opa que finalmente no tendrá lugar.

Torres, al tiempo que admitía el fracaso de la opa, anunciaba que el banco acelerará la retribución de dividendos a sus accionistas. En concreto, señaló que el 31 de octubre iniciarán la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros, el 7 de noviembre abonarán el mayor dividendo a cuenta de su historia, de 32 céntimos de euro por acción, por un total de 1.800 millones de euros y cuando el Banco Central Europeo (BCE) les dé el visto bueno pondrán «en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones».

Optimismo

El presidente del BBVA, que dijo mirar el futuro con «confianza y entusiasmo», resaltó: «Nuestro plan estratégico y objetivos financieros para el periodo 2025-2028 nos mantendrán a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad». Y agregó: «Esperamos obtener un beneficio atribuido acumulado en estos cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y disponer de 36.000 millones para retribuir a nuestros accionistas».