Galicia consigue 12 millones del Perte de Economía Circular y movilizará el triple
Nueve firmas gallegas consiguen ayudas, con la padronesa Cortizo en cabeza
Jorge Garnelo
Galicia se consolida como una de las regiones con mayor peso industrial en la transformación verde. Así lo corrobora la resolución provisional de la última convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica dirigida a fomentar la circularidad en el sector del plástico, enmarcada en el Perte de Economía Circular y que, como dio a conocer ayer la Fundación Biodiversidad, regará el territorio gallego con casi 12 millones de euros que permitirán movilizar el triple de inversión —más de 35—. Encabeza la lista Aluminios Cortizo (Padrón) —que recibirá cerca de 4,6 millones para llevar a cabo un proyecto de 13,8 millones—, y le siguen las empresas ourensanas Conductores Eléctricos Revi (San Cibrao das Viñas) —con 2,3 millones de subvención— y Manufacturas Ibéricas (Seixalbo) —que roza los dos millones en apoyos—. Entre las tres rondan el 75% de la financiación adjudicada a Galicia, lo que refleja el peso que cobra el sector metalúrgico y eléctrico en la nueva industria verde.
La convocatoria también reconoce el trabajo de otras seis compañías gallegas que han decidido apostar por procesos de producción más sostenibles. Entre ellas está la coruñesa ABN Pipe Systems (361.000 euros).
