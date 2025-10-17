Galicia lidera el almacenamiento de energía con 1.857 MW

Galicia fue la comunidad con mayor capacidad de almacenamiento de energía sometida a información pública durante el tercer trimestre de este año, con un total de 1.857,5 MW repartidos en tres proyectos.

Esta cifra supone más de la mitad de los 3.446,8 de almacenamiento expuestos a información pública en toda España en este periodo, según el informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado y de los boletines de todas las comunidades autónomas.

Los proyectos gallegos incluyen el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo Conso II, en Vilariño de Conso (Ourense), con 1.800 MW; el proyecto de baterías Bess Beariz, de 49,74 MW, en Beariz (Ourense); y una instalación de baterías vinculada al parque eólico Malpica, de 7,75 MW, en Malpica (A Coruña). Juntos representan la mayor concentración de potencia de almacenamiento en una sola comunidad.

En comparación, Cataluña, con nueve instalaciones, suma 234,4 MW; Castilla-La Mancha, siete proyectos de 204,8 MW; y Aragón, dos plantas de 200 MW. «Aunque sea solo una coincidencia, desde el apagón de abril se está notando una aceleración en el lanzamiento de nuevos proyectos de almacenamiento. La mayoría son instalaciones de baterías, pero también hay centrales de bombeo de gran potencia», destaca el director de Opina 360, Juan Francisco Caro.

Además, el tercer trimestre registró a nivel nacional 207 proyectos de energías renovables en fase de información pública, con 4.163,1 MW de potencia conjunta: un 55% fotovoltaica y un 45% eólica.

Galicia, con 364,2 MW, ocupa el cuarto lugar por volumen. Por provincias, destacan Pontevedra (187,7 MW), Lugo (86,8 MW), Ourense (14,7 MW) y A Coruña (0,3 MW). Del total gallego, 360,7 MW fueron tutelados por el Gobierno y 3,4 MW por la Xunta.

La comunidad también muestra diferencias por tipo de generación: mientras la eólica representa el 96% (349,5 MW) del total gallego, la fotovoltaica se queda en el 4% (349,5%).