Industria presta 132 millones a Urovesa para fabricar un vehículo de exploración

Buenas noticias para Urovesa. El Ministerio de Industria ha concedido a la empresa compostelana un préstamo de 132 millones de euros para el desarrollo de un vehículo de exploración y reconocimiento destinado a las Fuerzas Armadas, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta financiación forma parte de un programa de concesión directa de préstamos a empresas para impulsar proyectos industriales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo, con el objetivo de dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas avanzadas que aumenten su eficacia y seguridad.

El programa Vehículo Exploración y Reconocimiento (VER) permitirá al Ejército explorar, reconocer y vigilar el terreno desde posiciones seguras, facilitando la ejecución precisa de operaciones y la toma de decisiones basada en información completa.