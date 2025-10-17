Sostenibilidad y relevo generacional: retos de la pesca gallega

El mar es, desde siempre, parte inseparable de la identidad gallega. Y también un termómetro del presente y futuro de su economía. Así se puso de manifiesto en el coloquio «Pesca: los retos de un sector estratégico», celebrado ayer en el Museo del MARCO de Vigo, dentro del circuito Planeta Agro 2025, impulsado por Faro de Vigo, Prensa Ibérica y CaixaBank a través de AgroBank.

Una cita que reunió a algunas de las voces más autorizadas del sector —Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Roberto Alonso, secretario general de Anfaco; y Pilar Otero, presidenta de Anmupesca— para analizar los desafíos de un sector clave en Galicia. Además, el encuentro estuvo conducido por el periodista de Faro de Vigo, Adrián Amoedo, especializado en información económica y pesquera.

La sesión fue inaugurada por Marta Albela, directora de Red Galicia de CaixaBank, quien definió la pesca como «un sector vital, no sólo para la economía gallega, sino también para la identidad cultural», y reivindicó el papel de la entidad como «puente entre la tradición y el futuro del sector, entre la sostenibilidad y la rentabilidad y entre las comunidades locales y los mercados globales». También recordó que AgroBank financió el año pasado 1.800 millones de euros al conjunto de la cadena agroalimentaria gallega.

Un sector en busca de estabilidad y reconocimiento

El primer bloque del debate puso el acento en el principal reto del sector pesquero gallego: la incertidumbre regulatoria. «Necesitamos un cambio de ruta», explicó Carlos Botana, que denunció «una demonización de la pesca» y subrayó: «Es muy difícil poder tener un futuro si no hay unas reglas claras de juego». Reclamó, además, defender la «soberanía alimentaria de Europa y de España».

«El futuro de la pesca resulta prometedor, pero requiere colaboración y complicidad» Marta Albela — Directora de Red Galicia de CaixaBank

En la misma línea, Roberto Alonso abordó el desafío de la competencia internacional y las asimetrías que enfrenta la industria transformadora. «Fabricamos con los estándares medioambientales y laborales más altos del mundo, pero competimos con países que no los cumplen», denunció. Alonso recordó que el 75 % del pescado que transforma la industria gallega procede de fuera de la Unión Europea, lo que obliga a reforzar los mecanismos de control fronterizo y la trazabilidad de las importaciones. «Europa debe defender a sus productores del mismo modo que nosotros defendemos nuestras costas y a nuestros trabajadores», apuntó.

Desde una mirada complementaria, Pilar Otero introdujo la perspectiva social y de género: «Representamos a más de 15.000 mujeres en toda la cadena mar-industria. Hemos avanzado, pero seguimos sin tener la visibilidad que merecemos». Otero reivindicó el papel esencial de las trabajadoras del mar, desde las rederas hasta las mariscadoras, «que sostienen con sus manos un oficio que forma parte de nuestra identidad». También subrayó que la sostenibilidad «no solo es ambiental, sino también social y económica: sin condiciones dignas ni empleo femenino no hay futuro para la pesca».

Recortes europeos

Uno de los temas más debatidos fue la propuesta de recorte del 70% del FEMPA. Para Botana, «el momento actual es el peor para reducir ayudas» porque el sector afronta una transformación tecnológica que «sin fondos» será «inviable».

Roberto Alonso fue más allá y calificó la decisión como «un error estructural». Explicó que la industria transformadora necesita apoyo para digitalizarse y cumplir con las nuevas normativas ambientales, «que son muy costosas y que muchas pymes no podrán afrontar solas». Además, advirtió de las consecuencias globales: «Si Europa no acompasa la normativa con recursos, perderemos competitividad frente a países con regulaciones más laxas y volveremos dependientes de terceros mercados».

«Tenemos un sector con un enorme potencial, pero necesitamos transmitir optimismo y orgullo» Roberto Alonso — Secretario General de Anfaco

Para Pilar Otero, el impacto será especialmente grave sobre las mujeres y el relevo generacional: «Si no hay financiación específica para las mujeres, el relevo generacional no será posible».

La voz de las mujeres del mar

La perspectiva de género estuvo muy presente durante el coloquio. Pilar Otero, presidenta de Anmupesca, destacó que las mujeres son un motor de innovación y sostenibilidad en toda la cadena mar-industria. En su intervención, puso en valor los proyectos impulsados desde el ámbito femenino que apuestan por la economía circular, reutilizando redes y materiales marinos para crear nuevos productos y líneas de emprendimiento local.

«El papel de la mujer es muy importante dentro de la sostenibilidad», remarcó Otero, quien recordó que muchas de estas iniciativas no solo generan valor económico, sino que también preservan oficios tradicionales y fomentan la diversificación del empleo en las zonas costeras.

«El futuro del mar también depende del talento y la mirada de las mujeres del sector» Pilar Otero — Presidenta de Anmupesca

La representante de Anmupesca insistió en que la igualdad debe integrarse de forma transversal en las políticas públicas, no como un elemento complementario, sino como una pieza esencial para fortalecer la competitividad del sector. «El futuro del mar también depende del talento y la mirada de las mujeres», concluyó.

Atraer a los jóvenes al mar

El tercer gran eje del debate giró en torno a la falta de relevo generacional y la dificultad de atraer nuevas vocaciones al sector. Los ponentes coincidieron en que la clave pasa por formar, comunicar y recuperar el orgullo por la actividad pesquera.

«Nadie quiere lo que no conoce», advirtió Carlos Botana, quien insistió en la importancia de acercar el mar a las aulas y dar visibilidad al trabajo que hay detrás de cada producto pesquero. Defendió que la educación y la divulgación deben ser pilares básicos para garantizar el futuro del sector: «Hay que enseñar que la pesca no es una herencia del pasado, sino una oportunidad de futuro».

«Hay que enseñar que la pesca no es una herencia del pasado, sino una oportunidad de futuro» Carlos Botana — Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

El presidente de la Autoridad Portuaria recordó además que el Puerto de Vigo es «el puerto más importante a nivel de alimentación de España, uno de los más importantes de Europa», un ejemplo —dijo— de cómo el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad pueden convivir con la rentabilidad y el desarrollo económico.

Por su parte, Roberto Alonso coincidió en que el sector necesita transmitir una visión más moderna y optimista de la pesca. «Tenemos un sector con un enorme potencial, pero necesitamos transmitir optimismo y orgullo», afirmó. Recalcó que las nuevas generaciones buscan estabilidad y condiciones dignas, por lo que el reto es demostrar que «se puede vivir del mar con dignidad, estabilidad y futuro».

Alonso subrayó también la necesidad de incorporar formación técnica y digital para hacer el sector más atractivo: «El futuro pasa por una pesca más tecnológica, más eficiente y más sostenible, pero también más humana». Defendió que la combinación de innovación y valores tradicionales puede ser «el mejor reclamo para que los jóvenes vean en la pesca un proyecto de vida».