La empresa gallega celebra «que haya un banco más, y no un banco menos»

«Hay que subirse al tren en marcha... Si no, uno se arriesga a perder esta oportunidad histórica», dijo hace solo unos días el presidente del BBVA, Carlos Torres, en la recta final de la infatigable lucha que la entidad vasca ha librado durante 17 meses contra el Banco Sabadell, sobre el que lanzó una opa hostil que este jueves, como adelantó El Periódico —de Prensa Ibérica, grupo editorial de LA OPINIÓN—, culminó en rechazo masivo. No habrá «un banco más preparado para el futuro», el proyecto que prometía Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La batalla —inclusive la del relato— la ha ganado la entidad catalana, que hasta esta semana ponía «los puntos sobre las íes» y aconsejaba a todos sus accionistas no aceptar la oferta pública de adquisición, recordando que había alcanzado «la mejor situación financiera de su historia» después de decir dos veces no al BBVA. «Solos nos va muy bien», zanjaba. Y así será. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas del Sabadell se ha quedado en el 25% del capital social y los derechos de voto, con lo que no habrá opción ni a una segunda opa, posible si hubiera logrado entre el 30% y el 50% como vaticinaba el mercado. No habrá por tanto concentración bancaria, algo que la empresa gallega celebró después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmara el resultado.

«Es una excelente noticia para las empresas y anima a las entidades a seguir trabajando y apostando por Galicia», señaló ayer Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La patronal lo tiene claro: que el Sabadell permanezca en la comunidad, bajo el paraguas del Sabadell Gallego, no solo supondrá «una mayor oferta, diversidad y productos diferenciados», sino que también implicará «un menor riesgo de reducción del crédito y mayor estabilidad para el sector financiero local». Por ello no dudó en aplaudir que se mantenga esta «diversidad», que asegura el acceso a financiación «en condiciones competitivas». Se esfuma de igual modo la sombra en torno al posible cierre de oficinas gallegas, teniendo en cuenta que ambos bancos coinciden en muchos municipios con sucursales que habrían generado «duplicidades».

El resultado de la opa hostil «refleja lo que el mercado y los accionistas han querido expresar, y eso siempre merece respeto», resaltó por su parte María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. «No todas las integraciones se dan en el momento adecuado —abundó a renglón seguido—, y creo que este desenlace muestra que las grandes decisiones necesitan tiempo, diálogo y madurez».

Para la Cámara de Comercio también resulta muy “positivo” que “haya un banco más, y no un banco menos». «Consideramos el mantenimiento de las dos entidades por separado como una buena noticia —defienden desde el colectivo—, porque el tejido empresarial necesita mantener la mayor diversidad posible de fuentes de financiación bancaria como garantía de unas mejores condiciones de acceso al crédito, muy especialmente para autónomos, micropymes y pymes: el 99% del tejido productivo de nuestra área».

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE) también calificaron como un «hito relevante» el resultado confirmado por la CNMV, que da la victoria al Banco Sabadell y apuntaron que este final pone de manifiesto «la fortaleza y la capacidad de resistencia de una entidad con fuerte implantación en el tejido empresarial, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa». «Para las pymes gallegas, la continuidad de Sabadell como entidad independiente supone una noticia positiva», celebran.