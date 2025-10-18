El Gobierno se aferra al «respeto» a la decisión de los accionistas

Minutos después de que se publicase el resultado de la fallida opa del BBVA sobre el Sabadell, desde la Moncloa trasladaban a El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, su «total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell», en línea con la actitud que mantuvo durante todo el proceso, porque «es a quienes les correspondía valorar la operación». Al tiempo, destacaban la «impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV».

Y de ese argumentario no se salieron distintos miembros del Gobierno ayer. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el Gobierno ha procurado en este proceso «defender el interés general». El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, enfatizó que «tanto el BBVA como el Sabadell son dos entidades financieras solventes, sólidas, bien gestionadas, con proyectos de futuro y representantes de un sistema financiero ejemplar».