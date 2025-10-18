Torres descarta la dimisión: «Mi continuidad no dependía de la opa»

El BBVA trata de pasar página de inmediato. Su presidente, Carlos Torres, descartó ayer que vaya a dimitir a consecuencia del rechazo masivo de los accionistas del Sabadell a su oferta de compra (opa), como de hecho siempre ha defendido desde que presentó la propuesta en mayo de 2024: «Mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso. Mi trabajo y la del consejo es intentar aquellas cosas que creemos que tienen sentido». El banquero, en esa línea, recordó que su banco ha mutiplicado por cinco su valor desde que accedió al cargo, así como que las decisiones sobre la opa se tomaron «por unanimidad» en el consejo. Y también rechazó que el desenlace de la operación sea un fracaso (evitó incluso usar esa palabra). «No hablaría en esos términos, sino de una oportunidad perdida para todos: accionistas, clientes, territorios, España y Europa», sostuvo.

En un gesto poco habitual, el máximo dirigente del banco de origen vasco y su consejero delegado, Onur Genç, ofrecieron ayer a primera hora una rueda de prensa para comentar el resultado de la opa y sus planes de futuro. En el mundo empresarial español es una práctica con pocos precedentes dar la cara de forma tan rápida cuando no se ha tenido éxito en una operación corporativa. Pero el BBVA optó por hacerlo para, más allá de alguna pequeña pulla velada, mandar el mensaje de que asume el resultado con deportividad y «cierra el capítulo» del intento de compra de su rival.

«Ha sido un proceso largo y en algunos momentos difíciles, pero aceptamos el resultado y miramos hacia delante. Tiene poco sentido pensar qué podría haber pasado», argumentó Torres. En su intervención, así, trató de evitar caer en excesivas lamentaciones («Seguro que hay muchas cosas que han influido, pero da un poco igual llegados a este punto»), pero también en autocríticas inmediatas («Tiempo habrá para pensar en aprendizajes»). Asimismo, rechazó cargar de forma directa contra el Sabadell. «Ayer llamé al señor Oliu para desearle lo mejor a él personalmente y al Banco Sabadell, sus empleados y sus accionistas», reveló. El banquero, en esta línea, sostuvo que su entidad ha actuado siempre con «máximo respeto a las reglas del juego», pero evitó comentar si pensaba que el Sabadell había hecho lo mismo en su defensa numantina contra la opa, algo que en privado sí se ha puesto en cuestión desde su banco en varios momentos del proceso. «No me toca a mí hacer comentarios sobre el comportamiento de los demás, y muchísimo menos en un día como hoy sobre Banco Sabadell. Nosotros no tenemos excusas, miramos hacia delante», optó por responder.