El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y propone hasta un 2,5% para los que más

La Seguridad Social ha frenado su propuesta de incremento de cuotas para los autónomos. La ministra Elma Saiz ha rebajado sus pretensiones y plantea congelar las cotizaciones para quienes menos ganan y reducir sustancialmente la subida para el resto.

La última propuesta remitida a los agentes sociales, según han podido confirmar distintas fuentes vinculadas a la negociación, oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio.

El fuerte rechazo que generó la primera oferta que la ministra de Inclusió, Seguridad Social y Migraciones ha forzado a la misma a moderar sus pretensiones. Según la primera tabla puesta encima de la mesa, la subida a partir del año que viene hubiera sido de entre un 3,8% y un 20,3% (la cuota más alta).

Ahora la segunda oferta baja el listón hasta una horquilla de entre 1% y un 2,5%. Es decir, de una franja de subidas de entre 11 y 206 euros, la Seguridad Social ha bajado de entre 3 y 15 euros. Ya los autónomos que ingresan menos del salario mínimo, la cuota les queda congelada.