La CNMC lanza una consulta para ver si España necesita liberar suelo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para analizar si España necesita liberalizar suelo para resolver el problema de acceso a la vivienda que existe en el país, especialmente concentrado en las grandes ciudades. El objetivo de este trabajo es "identificar los elementos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la eficiencia y competencia del sector", además de "formular una serie de recomendaciones para mejorar su funcionamiento".

Según explica el organismo regulador, la consulta parte de que "la vivienda es un bien esencial para el bienestar de la ciudadanía" y "su disponibilidad y asequibilidad inciden de manera determinante en las condiciones de vida de la población". La CNMC da por buenas las diferentes iniciativas que planean en el ámbito de sus competencias las diferentes administraciones públicas, desde políticas más intervencionistas del Ministerio de Vivienda y las comunidades gobernadas por el PSOE a las más liberales de las regiones lideradas por el PP.

El ente presidido por Cani Fernández pone sobre la mesa que existe una "escasez de suelo" y "restricciones" en el desarrollo urbanístico, cuyas consecuencias son la reducción de la vivienda disponible y un mayor coste de la misma. "Para evitarlo, la transformación del suelo debería ser un proceso ágil y rápido en la medida de lo posible, manteniendo las garantías necesarias. Así, si bien numerosos factores influyen sobre el mercado de la vivienda y no existe un determinante único de la disponibilidad de oferta y los precios, el suelo puede ser uno de los elementos destacados", añaden. El parte, este argumento choca con la idea del equipo de Vivienda, que mantiene que liberar suelo es una de las recetas del PP culpable del estallido de la crisis de 2007.