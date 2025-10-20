Competencia investiga las variaciones bruscas de tensión de las últimas semanas

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo para investigar las variaciones bruscas de tensión de las últimas semanas. El organismo regulador ha requerido información a los propietarios de las centrales de gas (ciclos combinados), así como al operador del sistema (Red Eléctrica) para evaluar la situación.

Así lo ha anunciado el organsimo que dirige Cani Fernández en una resolución por la que aprueba las medidas urgentes requeridas por Red Eléctrica para evitar estas variaciones de tensión. Y en la que detalla que fue pasado 29 de septiembre cuando el operador del sistema trasladó al 'superregulador' que llevaba observando variaciones de tensión en las últimas dos semanas "con origen estimado en los cambios bruscos de programa, tales que pudieran tener impacto en la seguridad del suministro".

Un día más tarde, el 30 de septiembre, Red Eléctrica le remitió un informe a la CNMC sobre las citadas variaciones de tensión, "su impacto y un análisis de posibles medidas paliativas de rápida implementación". Y el 2 de octubre, el 'superregulador' trasladó sus consideraciones sobre las medidas propuestas y abrió un expediente informativo sobre la situación.

En el marco de este expediente, la CNMC solicitó información a los titulares de las centrales de gas (ciclos combinados) sobre "sus capacidades de respuesta ante las variaciones bruscas de tensión registradas". Entre el 8 y el 15 de octubre, el 'superregulador' recibió las contestaciones a dicha solicitud. Además, requirió al operador del sistema "información diaria del seguimiento de incidencias y análisis de las mismas".