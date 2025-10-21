Más de 1.000 trabajadores, en la cena anual de Gadis en A Coruña
Gadis reunió a más de mil trabajadores de A Coruña y su área en la ya tradicional cena anual de empresa, celebrada en ExpoCoruña. El encuentro festivo ha servido para reforzar el espíritu de equipo y reconocer la labor diaria de quienes forman parte de la organización. En su intervención, el delegado de Gadisa Retail en A Coruña, Baltasar López, destacó el papel fundamental del equipo humano.
