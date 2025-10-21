El nuevo vehículo de Urovesa llevará visión térmica, láser y sigilo al frente
R. Rodríguez
El Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT), que desarrollará la compostelana Urovesa, representa un salto tecnológico frente al histórico Vamtac, el vehículo de alta movilidad táctica de la empresa. Se trata de una plataforma que combina movilidad, protección y capacidades de inteligencia, diseñada para recopilar, procesar y transmitir información táctica desde posiciones seguras, evitando enfrentamientos directos.
Según detalla Infodefensa, el VERT será un «sistema de sistemas», que integrará sensores ópticos, cámara térmica, telémetro láser de hasta 20 km y un mástil telescópico estabilizado, así como comunicaciones seguras en tiempo real con el centro de mando. Contará con un sistema de energía auxiliar silencioso para operaciones discretas y medidas avanzadas de ocultación visual, térmica y acústica.
