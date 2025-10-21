Trabajo plantea 15 días de permiso por cuidados paliativos de un pariente

El Ministerio de Trabajo propone un permiso de 15 días para acompañar a un familiar que reciba cuidados paliativos, aplicable a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad (padres, cónyuges, hermanos o tíos). Podrá fraccionarse en dos periodos, solicitarse una sola vez por familiar y será compatible con los permisos existentes por hospitalización. Se podrá ejercer tanto en casa como en un centro hospitalario, dentro de un plazo de tres meses desde el inicio del permiso hasta el fallecimiento del enfermo, pudiendo dividirse a voluntad del trabajador, especialmente en casos de enfermedades prolongadas.

Actualmente no existe un permiso específico para estos casos, y los cinco días por hospitalización se mantendrán y podrán sumarse a los 15 días propuestos. La medida forma parte de la reforma de permisos por conciliación, que también contempla la ampliación del permiso por defunción: 10 días hábiles para familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y dos días para familiares políticos, con posibilidad de disfrutarlos de manera continua o fraccionada en un periodo de cuatro semanas. Esta reforma busca dar respuesta a situaciones de duelo prolongado y acompañamiento familiar.

El Ministerio busca aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, quien pierda a un cónyuge, pareja de hecho, padre o hijo podrá ausentarse directamente los 10 días o fraccionarlos según su conveniencia, garantizando que puedan acompañar a sus familiares y gestionar el duelo de forma respetuosa.

La entrada en vigor aún es incierta, ya que la propuesta debe pasar por informes internos, Consejo de Ministros y aprobación de las Cortes, mientras se mantiene abierta la discusión sobre estos permisos para ofrecer mayor protección y conciliación a los trabajadores y reforzar la cobertura legal en situaciones críticas de la vida familiar.