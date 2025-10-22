Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las 600 pymes gallegas que venden en Amazon exportan más de 35 millones

RAC

Santiago

Las pymes de Galicia siguen consolidando su presencia en el comercio digital y en los mercados internacionales. Más de 600 pymes con sello autonómico venden ya a través de Amazon, y en conjunto superaron los 35 millones en exportaciones en 2024, con un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Así lo destaca la compañía multinacional en una nota en la que destaca que estas empresas comercializaron más de tres millones de productos, también un 10% más que en 2023. Galicia se sitúa como la quinta comunidad con más pymes en Amazon y la novena en volumen de exportaciones. Más del 70% de estas empresas exporta a otros países, mostrando el compromiso del tejido empresarial gallego con la internacionalización. «En Acemelia apostamos por la autenticidad, sostenibilidad y excelencia de nuestro aceite de camelia. Amazon ha ampliado nuestra visibilidad más allá de Galicia», señala Pablo Mansilla, director de la pyme ourensana.

A nivel nacional, más de 17.000 pymes venden en Amazon, con exportaciones que superaron los 1.300 millones de euros en 2024. En total dan empleo a más de 45.000 personas y exportan a 160 países. Amazon busca duplicar estas exportaciones hasta los 2.000 millones en 2030, con programas como Despega e Impulsa, en colaboración con ICEX.

Amazon se consolida como aliado estratégico de las pymes, ofreciendo herramientas, formación y programas específicos que facilitan la internacionalización, la digitalización y el crecimiento sostenible de los negocios, especialmente de las empresas pequeñas y medianas que quieren dar el salto al mercado global. Con su crecimiento constante y expansión internacional, las pymes gallegas demuestran que la digitalización y la apertura al exterior son ya claves del nuevo modelo económico de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents