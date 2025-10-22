Las 600 pymes gallegas que venden en Amazon exportan más de 35 millones

Las pymes de Galicia siguen consolidando su presencia en el comercio digital y en los mercados internacionales. Más de 600 pymes con sello autonómico venden ya a través de Amazon, y en conjunto superaron los 35 millones en exportaciones en 2024, con un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Así lo destaca la compañía multinacional en una nota en la que destaca que estas empresas comercializaron más de tres millones de productos, también un 10% más que en 2023. Galicia se sitúa como la quinta comunidad con más pymes en Amazon y la novena en volumen de exportaciones. Más del 70% de estas empresas exporta a otros países, mostrando el compromiso del tejido empresarial gallego con la internacionalización. «En Acemelia apostamos por la autenticidad, sostenibilidad y excelencia de nuestro aceite de camelia. Amazon ha ampliado nuestra visibilidad más allá de Galicia», señala Pablo Mansilla, director de la pyme ourensana.

A nivel nacional, más de 17.000 pymes venden en Amazon, con exportaciones que superaron los 1.300 millones de euros en 2024. En total dan empleo a más de 45.000 personas y exportan a 160 países. Amazon busca duplicar estas exportaciones hasta los 2.000 millones en 2030, con programas como Despega e Impulsa, en colaboración con ICEX.

Amazon se consolida como aliado estratégico de las pymes, ofreciendo herramientas, formación y programas específicos que facilitan la internacionalización, la digitalización y el crecimiento sostenible de los negocios, especialmente de las empresas pequeñas y medianas que quieren dar el salto al mercado global. Con su crecimiento constante y expansión internacional, las pymes gallegas demuestran que la digitalización y la apertura al exterior son ya claves del nuevo modelo económico de la comunidad.