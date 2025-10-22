La CNMV abre la puerta a apoyar que se revise la ‘ley de opas’ tras el caso del Sabadell
Celia López
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, abrió la puerta a apoyar una revisión del Real Decreto sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisiciones (opa), popularmente conocida como ley de opas, tras el caso de BBVA y Sabadell, según recoge la agencia Europa Press.
«Podría tener sentido, después de tantos años de un Real Decreto que ha sido plenamente útil, que quizás, como cualquier texto, este pueda tener una cierta revisión», expresó, indicando que, además «de algunos errores de redacción, hay otros que plantean dificultades de interpretación que les gustaría intentar aclarar». Así lo señaló después de participar este martes en el XV Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva de Deloitte e Inverco.
Las declaraciones llegan tras la fallida opa al Sabadell y después que el presidente de BBVA, Carlos Torres, considerase «adecuado» revisar dicho decreto.
