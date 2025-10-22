Duro Felguera plantea recortar la plantilla a la mitad y quitas del 100% a los acreedores

El consejo de administración de la compañía asturiana de ingeniería Duro Felguera aprobó ayer el plan de reestructuración financiera con el que quiere evitar la quiebra de la compañía, después de que los tribunales denegaran una cuarta prórroga de su preconcurso de acreedores. La comunicación supone la reanudación de la cotización en Bolsa de la empresa, que había sido suspendida a primera hora de este martes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha remitido al supervisor financiero el documento con el plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración (en el que está presente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI). Aun así, este deberá ser sometido a votación por los bancos acreedores (Santander, Sabadell, Abanca y Unicaja). Para su aprobación es necesario el voto favorable de al menos dos tercios de cada tipo de pasivo afectado. El plazo para que los bancos se adhieran al plan expira a las 12.00 de este próximo viernes, día 24.

El plan incluye, entre otras medidas, un drástico ajuste de la mitad de la plantilla, pasando de los 1.005 trabajadores con que contaba en julio al entorno de 500 hacia finales de este año.