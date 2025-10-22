Emprego creará una oficina para atraer el talento del extranjero

La Xunta creará en 2026 una Oficina de Atracción de Talento para centralizar las políticas de empleo dirigidas tanto a gallegos retornados como a trabajadores de terceros países. El objetivo es reforzar un modelo de captación ordenada y sostenible basado en el empleo de calidad.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, explicó que la nueva oficina gestionará ayudas por 1,5 millones para la rehabilitación de viviendas vinculadas a la contratación, además de coordinar programas como Retorna Califica Empleo, que ya facilitó el regreso de 350 gallegos y contará con 1,8 millones en 2026. También se impulsarán nuevas ferias de empleo en el exterior y se reforzarán líneas como BEME, las ayudas al retorno (2,8 millones) y al autoempleo (1,2 millones).

González pidió al Gobierno agilizar la homologación de títulos y las autorizaciones de trabajo, y criticó que la reforma de la Ley de Extranjería no contemple las microcredenciales, herramienta que Galicia ya aplica para regularizar la situación laboral de 280 migrantes.

En paralelo, la Xunta moderniza el Servicio Público de Empleo de Galicia, con inversiones de más de 15 millones en digitalización y formación, y un proyecto de microcredenciales en competencias digitales. También destinará 44 millones a talleres de empleo, 20 millones al programa Aprol Rural, 15 millones al Cooperas y 40,7 millones al apoyo al emprendimiento y autónomos.