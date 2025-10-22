Hijos de Rivera compra la destilería artífice de la mejor ginebra del mundo

La destilería cambresa Vánagandr, nacida en el año 2014 entre alambiques y convicción artesanal, se incorpora al catálogo de Hijos de Rivera, que formaliza así una adquisición con aroma a excelencia. La propietaria de Estrella Galicia, conocida por su apuesta por los productos de calidad y arraigo local, suma a su portafolio una marca que ha logrado lo que parecía reservado a las grandes casas británicas: ser reconocida como la mejor ginebra del mundo en 2024 y obtener doble oro en 2025 en el prestigiosa competición internacional Spirits Challenge.

La operación, anunciada este martes y de la que no ha trascendido el precio, refuerza la presencia de Hijos de Rivera en el segmento de los destilados premium, donde ya contaba con F de Formentera, los licores Quenza y la distribución de los rones Arehucas y la gama Destiny Spirits. Con Vánagandr, la compañía no coruñesa solo incorpora una ginebra London Dry de prestigio internacional, sino también un vodka de esta destilería artesanal que ha logrado más de 40 premios internacionales de desde su fundación, de la mano del maestro destilador Enrique Pena, el único maestro destilador español miembro del Gin Guildani —organización internacional que promueve la excelencia en la destilación de ginebra—.

La cambresa Vánagandr es la única marca de London Dry española que ha ganado la medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en el concurso Spirits Challenge, refrendando así su calidad en la alta gama del sector de la ginebra, en pleno crecimiento.

«Gran oportunidad»

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, destacó con motivo de la compra la «gran oportunidad» de incorporar a su portfolio «una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio», con los que comparten «valores propios», de su identidad la filosofía artesanal en la elaboración o la «calidad excelente» de los productos.

Por su parte, Enrique Pena señaló que incorporarse como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera «marca el inicio de una nueva etapa profesional» en una empresa con la que comparte «la firme convicción por la excelencia en cada producto».

Desde Hijos de Rivera resaltan que Pena es el «único» maestro destilador español miembro del Gin Guild, organización internacional que «promueve la excelencia en la destilación de ginebra».

Desde su sede en Cambre, la destilería Vánagandr ha acumulado más de 40 premios internacionales en apenas una década. Su filosofía, basada en la producción limitada, el respeto por los tiempos de destilación y el uso de ingredientes naturales, ha seducido a jurados y consumidores por igual. La ginebra, elaborada en pequeños lotes y con agua de Galicia, ha sido descrita como una sinfonía de botánicos por expertos del sector.

Con esta alianza, Hijos de Rivera no solo refuerza su apuesta por los destilados gallegos, sino que también proyecta a nivel global una marca que nació en el municipio coruñés de Cambre con vocación universal.