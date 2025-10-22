Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitarán ‘in extremis’ la prórroga de Almaraz
La petición busca posponer el cierre de la central nuclear hasta 2030
d. Page / e. BARAJAS
Las grandes eléctricas trabajan in extremis para presentar de manera inminente una solicitud formal al Gobierno para ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz y posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa, y Naturgy, que comparten accionariado en Almaraz, se dan hasta fin de este mes —apenas diez días— para formalizar la petición de ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028.
La junta de socios de CNAT —la sociedad que formalmente opera la central cacereña— se ha reunido este martes y ha reafirmado su compromiso para intentar posponer el cierre de la planta. Ahora tocan diez días de trámites acelerados y aprobaciones en diferentes instancias de las compañías para poder sacar adelante la solicitud. Los consejos de administración de las tres eléctricas han de dar el ok a la petición, para que después la propia comunidad de bienes que comparte la propiedad de la central cacereña lo apruebe formalmente y envíe la solicitud a Transición Ecológica.
Los accionistas de Almaraz convocarán de forma inminente una asamblea extraordinaria —el órgano con potestad legal para adoptar decisiones estratégica— para aprobar en ella la solicitud de ampliación de la licencia de funcionamiento de Almaraz hasta 2030. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad.
