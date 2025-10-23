El alza del salario de los jóvenes gallegos casi duplica al de los mayores de 50

Los salarios de los trabajadores gallegos más jóvenes avanzan a un ritmo mucho mayor que los de las generaciones veteranas. En el último año, los menores de 29 años vieron crecer sus remuneraciones un 3,7%, mientras que los mayores de 50 se quedaron en el 2,1%, según los últimos datos de CaixaBank Research. La diferencia es clara: el aumento de los sueldos juveniles casi duplica el alza de los que ya superan el medio siglo de vida.

Este repunte se produce en un contexto marcado por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El año pasado se situó en 1.134 euros mensuales y este 2025 está en los 1.184 euros. En cinco años, el salario mínimo pasó de 950 a 1.184 euros, una mejora de 234 euros.

Ese avance beneficia sobre todo a quienes están en los tramos más bajos de remuneración, donde se concentra buena parte de los jóvenes que acaban de incorporarse al mercado laboral. Para ellos, cualquier mejora relativa se traduce en porcentajes de crecimiento más elevados.

La estadística de CaixaBank Research revela, además, que los salarios en Galicia han crecido hasta septiembre un 2,4% de media, el mismo porcentaje que en el conjunto de España. Sin embargo, las diferencias por edades son relevantes: entre los 30 y los 49 años, las nóminas subieron un 2,5%, mientras que entre los mayores de 50 el avance fue del 2,4%. Por franjas de género, las remuneraciones de los hombres gallegos repuntaron un 2,1%, frente al 2,7% de las mujeres.

La evolución de los sueldos juveniles se acompaña también de una mejora en su acceso al mercado laboral. Según el Instituto Galego de Estatística, durante el segundo trimestre de este año los ocupados de entre 16 y 24 años ascendieron a 67.100, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al trimestre anterior. Es el grupo con mejor evolución entre abril y junio, muy por encima del crecimiento del 2,5% registrado entre los de 25 a 34 años, y en contraste con la caída del 0,2% entre los de 35 a 54. Solo a partir de los 55 se observa un leve incremento del 1%.

En paralelo, los convenios colectivos también reflejan una dinámica de moderación. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes a septiembre, los salarios pactados en convenio en Galicia subieron de media un 3,3%, cuatro décimas por encima de la inflación gallega.

Los analistas destacan que los acuerdos firmados en 2025 incluyen incrementos más ambiciosos que en ejercicios anteriores, en línea con las recomendaciones del V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores gallegos continúan sin cláusulas de revisión ligadas al IPC, por lo que siguen expuestos al encarecimiento del coste de la vida.