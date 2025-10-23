La china SAIC analiza la Plisan y se ve con proveedores por su futura planta

La china SAIC intensifica sus contactos con Galicia y, en concreto, con el área de Vigo. En plena búsqueda de opciones para su futura fábrica de coches, la primera del grupo estatal chino en suelo europeo, representantes de la compañía acudieron esta misma semana a la comunidad autónoma para analizar posibilidades. Según pudo confirmar Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, la visita tuvo como eje central conocer el ecosistema de automoción gallego y analizar la disponibilidad de la infraestructura que necesitarán para llevar adelante sus planes. Por este motivo, además de reunirse con algunos proveedores y con el propio Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), la delegación acudió al puerto de la ciudad olívica y a la Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra e As Neves (Plisan), donde tendrían el suelo industrial y la conexión ferroviaria necesaria.

Como avanzó este medio en su edición del pasado 15 de octubre, SAIC ha vuelto a poner sus ojos en Galicia en medio del análisis que realiza del territorio español para su primera factoría, previsiblemente de la marca MG, uno de los referentes en cuanto matriculaciones de la «invasión» del coche chino. La compañía ya recordó que España «está bien posicionada» de cara a hacerse con la instalación, al haber varias zonas que cumplen son su «requisitos», entre ellas Galicia.

La delegación de este gigante chino de la automoción también se citó con el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), es decir, con la Xunta.