La venta de viviendas se estabiliza en agosto, pero la concesión de hipotecas se mantiene al alza

Después de 13 meses de subidas consecutivas interanuales, la compraventa de viviendas cae un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más baja para este mes desde 2022, lo que apunta a una moderación del mercado tras el fuerte crecimiento del primer semestre.

En el acumulado de 2025, las transacciones crecen un 16,1%, lo que refleja que el año sigue en positivo pese a la ligera ralentización estival. Por ello, a pesar de la ralentización del último mes de verano, el ejercicio podría cerrar con más de 580.000 viviendas vendidas, acercándose a los niveles previos a la crisis financiera de 2008.

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, recalca que se trata peor agosto desde 2020, y atribuye este descenso a la falta de oferta y al alza de los precios que, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados en septiembre, subieron un 6,1% en lo que va de año y un 10,4% interanual respecto al mismo periodo de 2024. "La falta de oferta comienza a notarse también en las compraventas y posiblemente los altos precios alcanzados estén provocando también que muchos compradores se retiren del mercado. La imposibilidad de generar nuevas bolsas de vivienda disponible podría provocar que esta tendencia bajista se mantenga en el tiempo" prevé el portavoz.

Las hipotecas siguen al alza

La concesión de hipotecas sobre viviendas creció un 7,5% interanual, hasta 33.271 operaciones, lo que confirma un ligero repunte de la financiación. Sin embargo, si se compara la evolución respecto al mes de julio, el número de concesiones cae un 26,3% respecto a las 45.067 que se registraron el mes anterior. "Los datos de hipotecas que hemos conocido hoy, además de la estacionalidad esperable en el mes de agosto, muestran cómo el ritmo de crecimiento también se va desacelerando, a pesar de lo cual el volumen de hipotecas concedidas en los últimos 12 meses alcanza un nivel no visto desde 2011, con un acumulado de 321.593 préstamos" asegura Iñarreta.

Un aumento que no solo se produce en el número de firmas, sino que también lo hace en el precio medio de los préstamos, cuyo importe aumentó un 15,5%, situándose en 169.650 euros. Y lo hace a pesar que el tipo de interés medio descendió hasta el 2,89%. “La nueva política económica de estabilización de tipos y del Euríbor siguen siendo los principales dinamizadores de la compra de vivienda en España" atribuye María Matos, directora de Estudios de Fotocasa .

Así, según la portavoz de este portal inmobiliario, "hasta un 21% de la demanda actual está directamente influida por las mejores condiciones de financiación, y un 7% de los compradores reconoce haber adquirido vivienda este año cuando inicialmente no lo tenía previsto gracias al abaratamiento de las hipotecas. Además, un 14% todavía está a la espera de que estas condiciones se consoliden para volver al mercado, por lo que el volumen de operaciones podría seguir creciendo en los próximos meses”.

La obra nueva sube un 2,9%

Otra novedad se produce en el tipo de viviendas más demandadas, pues las operaciones sobre viviendas nuevas aumentaron un 2,9%, hasta 10.123 transacciones, mientras que las de segunda mano cayeron un 4,9%, hasta 37.574 operaciones. De este modo, a pesar de que las viviendas de segunda mano sigan aglutinando la mayoría de las transacciones registradas (78,8%), la compraventa de este segmento cayó un -26,5% respecto a julio.

Así, el 93,4% de las viviendas transmitidas fueron libres (44.548), que descendieron un 2,6% interanual, mientras que las protegidas (3.149) se redujeron un 12,6%. “Con el Euríbor estabilizado en torno al 2% y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en los próximos meses, el mercado hipotecario mantendrá su fortaleza. Si el ritmo actual se mantiene, 2025 podría cerrar con alrededor de 720.000 compraventas y más de 480.000 hipotecas, consolidándose como el mejor año de la última década" adelanta Matos.

Diferencias regionales

La compraventa aumentó en seis comunidades autónomas, con especial incidencia en La Rioja (+33,7%), Castilla y León (+11,3%) y Aragón (+8,6%), mientras que el Principado de Asturias (-23,2%), Canarias (-15,2%) y la Región de Murcia (-8,2%) registraron los mayores descensos.

En el caso de las hipotecas, las mayores subidas se dieron en Cantabria (+63,8%), Illes Balears (+41,8%) y Aragón (+39,8%), mientras que los mayores descensos correspondieron al Principado de Asturias (–15,6%), Extremadura (–12,5%) y la Comunidad de Madrid (–8,6%). "Aunque es posible encontrar cuotas hipotecarias inferiores al coste de un alquiler, los compradores deberán enfrentarse a precios de adquisición cada vez más elevados. En este contexto, encontrar la vivienda ideal será un desafío creciente, especialmente para aquellos que sufren la brecha de accesibilidad y dependen de financiación”, advierte la portavoz de Fotocasa.