Las empresas gallegas de más de 10 empleados están rezagadas en uso de las TIC
Solo un 15% de las pequeñas firmas de la comunidad afirma utilizar la inteligencia artificial
Las empresas con más de 10 empleados con sede en Galicia registra una posición rezagada en utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con porcentajes por debajo de la media de España, según datos publicados por el Instituto Nacional de Industria (INE).
Una encuesta sobre el uso de TIC en el primer trimestre de este año en estas empresas muestra amplias diferencias en ámbitos como la analítica de datos, en que un 33,9% indica recurrir a ese procedimiento en Galicia, frente a 41,4% en las del conjunto del Estado. En el uso de inteligencia artificial, un 15,7% de firmas gallegas indica recurrir a ello, frente a 21,1% de empresas en el conjunto de España, una diferencia de 5,4 puntos porcentuales.
Igualmente, en la utilización de software de gestión de relaciones con los clientes, un 27,2% de empresas de Galicia reconocen usarlo, es decir 7,3 puntos menos que la media de España, de 34,5%.
Un 30,9% de empresas aseguran aplicar para sus empleados el teletrabajo, lo que representa 6,5 puntos menos que la media del Estado, de 37,4%. En utilización de servicios de nube de computación o recurso a servidores remotos, un 38,2% de las firmas gallegas reconoce tenerlo, frente a 44,3 % por término medio en el conjunto del Estado, lo que equivale a 6,1 puntos menos.
También hay diferencias, aunque menos notorias en la utilización de medios sociales (65,3% en Galicia frente a 69,7% en toda España) o en software de planificación de recursos empresariales (61,6% frente a 63,6%), y apenas en la utilización de la red internet que alcanza a un 85% en Galicia, ligeramente incluso por encima de la media del Estado, de 84,5%.
