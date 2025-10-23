Imatia celebra 25 años impulsando la innovación tecnológica desde A Coruña

En 2005, cuando el término low-code (creación rápida de aplicaciones con una mínima codificación manual) sonaba a jerga lejana, Fernando Vázquez ya experimentaba con formas de desarrollar software más rápido. «Fundamos Imatia como una de las primeras spin-off de la Universidad de Vigo», recuerda. «Habíamos creado una tecnología para el desarrollo rápido de aplicaciones y vimos que tenía potencial en sectores clave de Galicia como la moda, la madera, la acuicultura o los ayuntamientos», asegura.

Aquella intuición académica se transformó en una empresa que tiene su sede en A Coruña; oficinas en Vigo, Santiago, Ourense; emplea a más de 240 personas y trabaja con empresas como Inditex, Estrella Galicia, Finsa, Bimba y Lola, Acciona, Pescanova, Altia o Adif y administraciones públicas como la Xunta, las diputaciones o los ayuntamientos.

El crecimiento de Imatia ha sido constante y orgánico, sin capital externo. «Nacimos sin inversores, con nuestros propios recursos», destaca Vázquez. «Eso nos ha permitido mantener el centro de decisión en Galicia. Nuestro objetivo siempre fue crear oportunidades aquí, para que los jóvenes no tengan que emigrar», asegura. Esa visión —mezcla de innovación tecnológica y compromiso territorial— ha guiado a la compañía durante más de dos décadas.

Desde su sede en A Coruña, Imatia diseña y desarrolla plataformas digitales para sectores tan diversos como la moda, la industria, la logística o la administración pública. Su modelo combina productos listos para usar con servicios de desarrollo a medida. «Nuestros productos están muy enfocados a resolver problemas reales de cada sector», explica su fundador. «Por ejemplo, en moda usamos el lenguaje del propio sector. No son soluciones genéricas adaptadas, sino herramientas creadas desde dentro», apunta.

Esa cercanía a las necesidades concretas ha sido una de las claves del éxito. En la industria de la moda, por ejemplo, Imatia trabaja desde hace años en la digitalización de toda la cadena de valor. «La mayoría de las empresas son pymes que colaboran entre sí, y muchas gestionaban todo por correo o WhatsApp. Estamos desarrollando plataformas en la nube donde puedan conectarse marcas, fabricantes y tiendas, para ganar eficiencia y competir mejor», detalla Vázquez.

En paralelo, la empresa coruñesa ha consolidado su presencia en sectores públicos y de alto impacto social. Por ejemplo, acaba de presentar Impilot, un proyecto que aplica la inteligencia artificial generativa para mejorar el acceso ciudadano a la información administrativa y optimizar el trabajo de los servicios sociales.

Inteligencia artificial

Vázquez subraya que la IA no es algo nuevo para ellos: «Siempre hemos utilizado inteligencia artificial y automatización. La diferencia es que ahora la IA generativa nos permite un grado de automatización mucho mayor». Gracias a ella, los llamados product owners pueden definir aplicaciones mediante lenguaje natural y obtener prototipos en minutos. «Esa capacidad de prototipado ultra rápido es lo que más nos está ayudando: acelerar muchísimo los procesos», asegura.

El enfoque humano también se nota en la forma en que Imatia aborda el problema del talento tecnológico. En un sector donde la falta de personal cualificado es una constante, la compañía decidió actuar. «En Galicia hay mucha demanda y pocos ingenieros», reconoce Vázquez. «Vimos que la Formación Profesional podía aportar mucho, pero necesitaban una adaptación práctica. Así nació nuestro modelo de bootcamp», reconoce.

El sistema, inspirado en un campamento de instrucción intensivo, forma en tres meses a jóvenes de FP o recién titulados universitarios para que sean productivos desde el primer día. La iniciativa se amplió a todo el sector a través de ClusterTIC Galicia, del que Imatia es miembro directivo. «Creamos el Campus DualTIC, que es el instrumento del clúster para desarrollar la cantera. El año pasado capacitamos a unas 400 personas», detalla con orgullo. El programa cuenta con apoyo de la Xunta y ha mejorado la inserción laboral de cientos de jóvenes.

Este equilibrio entre innovación, formación y responsabilidad social explica el reconocimiento reciente de Imatia como una de las 500 pymes españolas líderes en crecimiento, innovación y generación de empleo, según el ranking Cepyme500.

«Siempre tuvimos vocación internacional», afirma su fundador. «Desde el principio la mayoría de nuestros clientes estaban fuera de Galicia. Pero hemos demostrado que desde aquí se puede hacer negocio en cualquier parte del mundo», reconoce. Entre sus principales aliados figuran grandes grupos multinacionales y administraciones públicas, pero también centenares de pymes que usan sus soluciones en el día a día.

Para el futuro inmediato, la hoja de ruta está clara: reforzar la parte de producto y escalar globalmente sin perder raíces. «Queremos incrementar el peso de las ventas de software como servicio y mantener el grueso de la actividad en Galicia, pero con más presencia en el resto de España», resume Vázquez. Y, si algún día llegan inversores, será para crecer, no para vender: «Si vendemos, el centro de decisión se perdería aquí. Nosotros no queremos eso. Queremos seguir haciendo un proyecto bonito, útil y gallego».