Ingresar 20 millones, gran objetivo de Duro Felguera para salvar la empresa

Duro Felguera confía en que los acreedores y el juez den luz verde al plan de reestructuración de la compañía para evitar el precipicio del concurso de acreedores. No obstante, si se supera ese escollo, la compañía aún deberá superar un duro periodo de transición de un año en el que necesitará efectivo para poder optar a nuevos contratos y engrasar su actividad. La dirección calcula que necesitará 30 millones de euros como gasolina para el arranque. Diez millones los aportará el socio mayoritario, el grupo mexicano Prodi –a través de la ampliación de capital prevista tras una primera reducción para compensar pérdidas– y el resto, 20 millones, se espera obtener a través de desinversiones de activos y negocios.

De momento, Duro Felguera ya tiene atadas desinversiones valoradas en 18,4 millones de euros. Son las siguientes:

Sede de Gijón

Duro Felguera ha acordado con la sociedad inmobiliaria Lutsa, propiedad del grupo catalán de sistemas de almacenaje Mecalux –principal accionista de la compañía gijonesa Esmena– la venta de su sede central en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón por un importe de 13,6 millones de euros. Duro abandonará el edificio y trasladará sus oficinas centrales al edificio Incuv@tic 2, que es propiedad del Principado y está ubicado en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en Langreo.

El Tallerón

Duro Felguera ya cerró el pasado mes de julio la venta a Indra del Tallerón de Gijón, donde tenía su sede la filial Duro Felguera Calderería Pesada. Esta filial se integrará en Duro Felguera Energy Storage y en el Tallerón Indra fabricará vehículos militares. Con esta operación, Duro obtiene 3,65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los terrenos son propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón. Duro cedió la concesión del suelo y traspasó la propiedad de naves, oficinas y maquinaria. Además, Indra se quedó con el personal del Tallerón, formado por 156 trabajadores.

Contratos de DFOM

El grupo asturiano también ha cerrado la venta de diez contratos de mantenimiento de su filial Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM) a la compañía española en expansión Serveo. Esta última sociedad –la antigua Ferrovial Servicios– pagará 1,5 millones por esos contratos y asumirá 196 empleados de DFOM.

Felguera TI

Duro Felguera dejará de ser el accionista mayoritario (60% del capital) de su filial Felguera Tecnologías de la Información (FTI), con sede en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. Los socios minoritarios, representados por Alejandro Durán, el actual gerente de la sociedad tecnológica, adquirirán a Duro participaciones por 245.000 euros en efectivo y la condonación de una deuda de 1.769.000 euros.

DF Intelligent Systems

Duro Felguera también está contactando con posibles compradores para la filial DF Intelligent Systems, dedicada al negocio de los sistemas de almacenaje y logística. Una empresa asturiana del sector se había interesado en esta filial, pero de momento hay nada cerrado.

Otros bienes

Duro Felguera cuenta con otros activos (principalmente bienes inmuebles) valorados en 21,9 millones de euros, pero permanecen pignorados (retenidos hasta que se salde una deuda) por los litigios que mantiene el grupo con la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Duro espera obtener, con todas estas desinversiones, 20 millones de euros para obtener liquidez en el periodo de transición. Y a partir de 2026 buscará otros 20 millones de financiación de circulante adicional para abordar la fase de crecimiento.

"Es un plan más realista"

El comité de empresa de Duro Felguera se muestra "prudente" y "expectante" ante la presentación del plan de reestructuración financiera de la compañía asturiana. "A diferencia de otras estrategias acometidas por directivas anteriores, que eran algo más ilusas, el plan propuesto parece bastante realista", señaló a este periódico el presidente del comité, Ángel Martínez.

Con todo, Martínez matizó que, pese a que el comité conocía las "líneas generales" de la hoja de ruta de la compañía, ahora se debe analizar la "letra pequeña", ya que "hay aspectos que exigen una mayor explicación". Por ello, los representantes de los trabajadores han solicitado una reunión con el presidente de Duro, Eduardo Espinosa, para estudiar a fondo la reorganización financiera y corporativa propuesta.

Uno de los aspectos contemplados en el plan es la reducción de salarios de altos directivos y cargos intermedios. Una medida que el presidente del comité considera "comprensible": "No se puede cobrar lo mismo que un jugador del Real Madrid cuando tu equipo está luchando por sobrevivir, no es coherente ni razonable".

Por otro lado, la Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, que representa en torno al 8% del capital, denunció el "maltrato" sufrido por "los accionistas minoritarios" en el contexto del plan de reestructuración, el cual contempla, entre otras medidas, reducir a la mitad el valor nominal de los títulos, pasando de 0,05 a 0,025 euros.

"Quienes hemos padecido los peores momentos no merecemos el troceo de la empresa a precios de derribo, en favor de una empresa participada por el Estado", criticó el presidente del SAM, Eduardo Breña.

A su juicio, "la enorme dilución que va a conllevar para los accionistas minoritarios la 'operación acordeón' es la culminación de la gestión padecida desde la entrada de los socios", la cual "debería ser objeto de investigación judicial".