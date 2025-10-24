Díaz defiende en A Coruña una reforma fiscal «profunda»
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió ayer una reforma fiscal «en profundidad» que incluya recuperar el gravamen especial a las energéticas y revisar la fiscalidad de los autónomos, y criticó los discursos «frívolos» de que «el Estado nos roba». La ministra realizó las declaraciones en la inauguración de la Asamblea del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) celebrada en A Coruña.
