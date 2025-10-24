El fondo británico Cinven compra la Universidad Alfonso X por más de 2.000 millones

El fondo británico Cinven, propietario de Idealista y Burger King España, se ha impuesto en la compra de la universidad privada Alfonso X (UAX) por más de 2.000 millones en una operación en la que también competía contra las gestoras PAI Partners y Providence, según adelanta Expansión. CVC sale del accionariado de la institución privada con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid) tras su inversión de 2019 de 1.100 millones.

Cinven está negociando aún los detalles de la adquisición y aún se desconoce si Cinven tomará únicamente el 70% de CVC o también el 30% que hasta ahora mantiene el presidente y fundador de la universidad, Jesús Núñez Velázquez. El fondo con sede en Londres, que cuenta con el respaldo financiero del fondo soberano del Emirato de Abu Dabi, Mubadala, vence de esta manera a las ofertas de la francesa PAI Partners y la estadounidense Providence que hacían tándem y contaban además el pulmón monetario del plan de pensiones canadiense PSP.

En la operación coordinada por el banco francés Rothschild también figuraban otros fondos como KKR, Antin y Advent, que no han llegado a la fase final de la compra. La transacción de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se convierte en una de las grandes operaciones del capital riesgo en 2025, junto a la compra del grupo Adevinta (Milanuncios, Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, coches.net o motos.net) por 2.000 millones y Vitaldent por 1.000 millones, y la segunda mayor operación en educación tras la venta de la Universidad Europea por el fondo sueco EQT por 2.200 millones el pasado año.

CVC en los últimos seis años ha impulsado el crecimiento de la institución, tanto de forma orgánica como inorgánica, mediante la adquisición de Galeno (por 43 millones de euros), The Valley Digital Business School (17 millones) y MIR Asturias (33 millones).

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) cuenta actualmente con unos ingresos de 250 millones de euros y un beneficio operativo (ebitda) cercano a los 115 millones, según fuentes del sector. La universidad cuenta con una plantilla de 1.255 empleados.

Convenio por 75 años

La actividad académica de la UAX se concentra principalmente en su campus de Villanueva de la Cañada (Comunidad de Madrid), que ocupa más de 100 hectáreas, y acaba de aterrrizar este año a Málaga en el que cuenta con un campus de 27.000m2. Estos dos complejos se complementan con otras instalaciones en la ciudad de Madrid, entre ellas un campus urbano, dos clínicas odontológicas y una policlínica.

El campus principal se asienta sobre terrenos de titularidad del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, cedidos a la universidad en 1992 mediante un convenio de 75 años. Al finalizar dicho plazo, la propiedad revertirá al Ayuntamiento. Como contrapartida, la universidad abona un canon anual y ofrece becas de estudio destinadas a alumnos residentes en el municipio.

CVC Capital Partners es propietario en España de Deoleo, líder mundial en la comercialización de aceite de oliva; figura entre los principales accionistas de Naturgy; mantiene una participación relevante en LaLiga y es además dueño del grupo Cortefiel. A escala global, la firma gestiona activos valorados en torno a 190.000 millones de euros.