Galicia refuerza su liderazgo acuícola con otra factoría puntera en Rianxo

La multinacional Stolt Sea Farm colocó ayer en el polígono industrial de Rianxo la primera piedra de la nueva planta de adecuación a primera venta y envasado del rodaballo y lenguado que produce en sus granjas acuícolas. Al acto se sumó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó el liderazgo de Galicia en la acuicultura, y abogó por atraer nuevas inversiones en este ámbito.

Rueda, que estuvo acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y el presidente de Stolt Sea Farm, Jordi Trías, hizo hincapié en la importancia de que «Galicia se siga consolidando y que sigamos siendo una referencia».

Destacó que muchos territorios «están compitiendo por tener este tipo de actividades y por ser hubs de acuicultura». Del mismo modo, subrayó que estas iniciativas son «industrias del futuro» y contribuyen a la soberanía alimentaria. Además, apostó por «estos nuevos enfoques de la riqueza que da el mar» sin descartar «lo que hacemos tradicionalmente y hacemos mejor que nadie». Puso además en valor el compromiso con Galicia de Stolt Sea Farm y agradeció que la compañía sea «una parte más de esa Galicia Calidade que exportamos por todas partes».

Por su parte, el presidente de Stolt Sea Farm, Jordi Trías, destacó que la compañía sigue apostando por la innovación, la calidad y el respeto por el medio natural, y señaló que la futura planta de envasado de Rianxo estará equipada con la tecnología más puntera.

La construcción de la nueva planta de Stolt Sea Farm supondrá una inversión de 44,8 millones de euros y está previsto que genere 100 puestos de trabajo directos que, tras la ejecución de la segunda fase, llegarán a 173.