Pérez Rumbao quiere comprar Yáñez, en concurso de acreedores desde junio

Pérez Rumbao, empresa líder del sector de la automoción en Galicia, ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva del Grupo Yáñez, único concesionario de la marca Volkswagen en la provincia, con sedes en A Coruña, Santiago y Ferrol, y en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio. La propuesta ya ha sido presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña.

Fuentes próximas al proceso concursal indicaron que el plan diseñado por Pérez Rumbao contempla la subrogación de 25 trabajadores, y un ERE de extinción para el resto del personal de Yáñez. «El centro de trabajo de Ferrol quedaría sin actividad, siendo A Coruña y Compostela las ciudades con concesionario de la marca Volkswagen. No obstante, no tenemos certeza de que continúen exactamente en las mismas instalaciones de la empresa Yáñez», indicaron las mismas fuentes.

Sede

En este sentido, señalan que una de las posibles sedes que contempla Pérez Rumbao para su concesionario Volkswagen en Santiago es una nave situada en la avenida Cruceiro da Coruña, en el norte de la ciudad.

Pérez Rumbao cerró el año pasado un ejercicio histórico, tras absorber los concesionarios del Grupo Tartiere a comienzos de 2024 e incrementar un 20% su volumen de negocio, por encima de los 600 millones de euros.

Redoblando su apuesta por seguir creciendo en el campo de la movilidad sostenible, la compañía incorporó además la marca BYD en Galicia y Asturias para reforzar su red comercial en pleno bum de los modelos eléctricos e híbridos enchufables de la firma asiática, que se agregó a un extenso catálogo en el que se aglutinan una veintena de enseñas de turismos y vehículos comerciales, así como otras tres de camiones.

Respecto al Grupo Yáñez, ya el pasado mes de junio, en pleno proceso concursal, la empresa despedía a 58 empleados de sus centros de A Coruña, Santiago y Ferrol, con lo cual extinguía el contrato al 56% de su plantilla. Una decisión que se articulaba a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). De esta forma, el centro ubicado en A Coruña reducía su personal de 39 a 10 trabajadores (despidió a 20 personas), mientras que en Santiago se comunicaban 24 despidos (de 42) y en Ferrol, 11 (de 21).

A la espera de que el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña se pronuncie sobre la oferta presentada por el Grupo Pérez Rumbao, los centros de trabajo de Yáñez, cuya plantilla llegó a superar el centenar de trabajadores, continúan abiertos, pero «sin actividad ninguna porque los proveedores no les sirven material, ni siquiera la propia marca les sirve vehículos para vender», explican las mismas fuentes. Desde los sindicatos indicaron que la deuda de Yáñez no ha dejado de crecer en los últimos años y supera los siete millones de euros.

Unión

Hace apenas cuatro años, en el verano de 2021, el Grupo de Automoción Yáñez y Gándara Motor unían sus fuerzas para convertirse en el principal distribuidor Volkswagen (VW) en Galicia. La nueva compañía pasaba a ser vendedora exclusiva de la firma en la provincia de A Coruña, con instalaciones en la ciudad coruñesa, Santiago, Ferrol y Carballo, así como distintos contratos de agencia en otras zonas del territorio.

La historia de Yáñez, una de las empresas señeras de la automoción gallega, se remonta a 1959, año de su fundación a cargo de Jesús Yáñez Pérez. Fue la primera concesión de Seat en Santiago y luego también de VW, Audi y Skoda, si bien se especializó en Volkswagen. Posteriormente, se reforzó con concesionarios en A Coruña y Carballo.

Después de acumular una elevada deuda, que los sindicatos cifran en siete millones de euros, la firma entró en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de junio, tras haber solicitado antes, en diciembre de 2024, un preconcurso. En aquel momento, los trabajadores del Grupo Yáñez acumulaban tres meses sin cobrar su salario.