Los trabajadores afectados por un ERE en A Coruña se reducen a la mitad en un año

En abril del año pasado, la empresa de telecomunicaciones R Cable comunicó a su plantilla la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó al 20% de sus trabajadores en Galicia, con una especial incidencia en los centros de A Coruña. Cerca de una treintena de empleados de la compañía resultó finalmente afectada por el proceso, que se sumó a los 35 despidos registrados en Vodafone en la provincia.

También el gigante de servicios de atención telefónica Concentrix llevó a cabo un ERE que supuso la salida de 70 trabajadores a finales de año, mientras que en Circet, dedicada al mantenimiento de redes, el ajuste alcanzó a 118 empleos suprimidos, distribuidos entre sus instalaciones de Bergondo, Ledoño o Milladoiro. Estos casos, aunque relevantes en sus respectivos sectores, reflejan un cambio de tendencia: los afectados por expedientes de regulación en la provincia de A Coruña se redujeron a la mitad en el último año.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un total de 1.742 coruñeses se vieron inmersos en algún tipo de ERE durante 2024, frente a los 3.003 del ejercicio anterior. O los 7.032 de 2022. El número de empresas que acudieron a este tipo de procedimientos el pasado año también descendió, al pasar de 175 a 132. La caída confirma una moderación del recurso a los ajustes colectivos de empleo tras varios ejercicios de fuerte volatilidad laboral, marcada primero por el impacto de la pandemia y después por el alza de costes energéticos y las tensiones en la industria.

Del total de afectados el pasado año, 667 fueron objeto de despidos colectivos, mientras que 923 vieron suspendidos temporalmente sus contratos y 152 sufrieron reducciones de jornada. En 594 casos, los expedientes se tramitaron sin acuerdo entre la empresa y la representación sindical. La mayoría fueron hombres —1.160 frente a 582 mujeres—, una diferencia que se mantiene estable respecto a ejercicios anteriores.

La industria manufacturera concentró 628 de los trabajadores incluidos en ERE en 2024, aunque muy por debajo de los 1.914 de 2023. En la construcción fueron 99, en el sector agrario 80 y en la hostelería 102. La mejora del contexto económico y la estabilidad en los pedidos industriales, junto a la menor presión inflacionista y la moderación de costes energéticos, explican en parte esta reducción generalizada.

Los datos del pasado año consolidan una tendencia de mejora en el mercado laboral coruñés. Tras varios ejercicios de ajustes y reestructuraciones, la provincia registra el nivel más bajo de trabajadores afectados por ERE desde antes de la pandemia.