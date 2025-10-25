Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años

Inditex ha reforzado su apuesta por la eficiencia logística con una inversión de 1.800 millones de euros entre 2024 y 2025, dentro de un plan que busca consolidar la red global de distribución del grupo. El consejero delegado, Óscar García Maceiras, anunció en julio del año pasado que el 90% de ese desembolso se realizará en España, con el objetivo de «fortalecer las capacidades logísticas y optimizar los tiempos de entrega».

El plan, que contempla 900 millones por ejercicio, tiene como objetivo aumentar su capacidad logística, a la vez que modernizar su infraestructura y adaptarse a un modelo cada vez más digitalizado y automatizado.

Imagen de archivo del centro logístico que Inditex está construyendo en Zaragoza. | Mont.

La inversión se centra en la construcción y ampliación de plataformas logísticas clave, como los complejos de Zaragoza y Valencia, además de la reconfiguración de sedes en Cataluña, y otra serie de actuaciones. El refuerzo del sistema de distribución permite a Inditex responder con mayor rapidez a la demanda global y sostener su modelo integrado de tienda física y venta online.

El grupo, que cuenta con más de 5.700 tiendas en todo el mundo, está ejecutando así una de sus mayores inversiones logísticas de la última década, centrada en automatización y gestión avanzada de datos. El despliegue previsto refuerza la posición de España como epicentro de la red logística global de Inditex, con plataformas interconectadas que servirán de soporte al crecimiento internacional de sus ocho marcas.

Uno de sus últimos movimientos se sitúa en el área metropolitana de Barcelona. Inditex y Alcampo han cerrado un acuerdo de intercambio de terrenos en Sant Adrià del Besòs que permitirá al grupo textil levantar cuatro sedes corporativas y al distribuidor alimentario construir un nuevo hipermercado en la misma zona.

El pacto supone que la parcela donde se ubica el Alcampo de Sant Adrià, abierto en 1987, pasará a acoger un complejo de oficinas de más de 68.000 metros cuadrados, que será la sede de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties.

La permuta de solares / El Periódico

El proyecto, que tiene previsto iniciar sus obras en 2027, implicará el traslado de unos 1.500 empleados desde Tordera, donde en la actualidad se encuentran parte de los servicios centrales de estas cadenas.

El acuerdo con Alcampo permitirá a Inditex triplicar la superficie de su futura sede, ubicada entre Sant Adrià y Badalona. El complejo se integrará en la estrategia logística y corporativa del grupo, que busca mayor proximidad entre sus centros creativos y de distribución.

En paralelo, la multinacional gallega avanza en la culminación de su macrocentro logístico de Zaragoza, cuya finalización está prevista para junio de 2026. El complejo supera los 223.000 metros cuadrados y se convertirá en el segundo centro de distribución de Zara en la capital aragonesa, junto al de Plaza.

Las instalaciones, que comenzaron a operar parcialmente el pasado verano, incorporan seis silos robotizados y 113 muelles de carga, y contarán con 1.500 trabajadores cuando alcance su plena capacidad. La inversión total rondará los 600 millones de euros. El nuevo centro —uno de los cinco grandes de Zara en el mundo, junto a los de Arteixo, Meco y Lelystad— reforzará el papel de Zaragoza como nodo logístico estratégico en el sur de Europa.

Obras de urbanización y desarrollo logístico en Parc Sagunt II en Valencia. / parcsagunt.com

Además, Inditex presentó hace una semana la única oferta para adquirir una parcela de 300.000 metros cuadrados en Parc Sagunt II (Valencia), valorada en unos 60 millones de euros, para construir otro centro logístico. La operación ampliará su presencia en el arco mediterráneo, junto a la plataforma de Tempe, su filial de calzado, actualmente en construcción en Parc Sagunt I.

Estas inversiones consolidan la estrategia de Inditex de anticipar sus necesidades logísticas ante el crecimiento de sus marcas y la demanda omnicanal.