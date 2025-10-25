Los servicios y la población migrante impulsan el mercado laboral gallego

El impulso del sector servicios durante la temporada de verano, con el necesario refuerzo de los cuadros de personal en hostelería y restauración para hacer frente a la llegada de turistas a la comunidad, ha permitido que Galicia consolidase durante el tercer trimestre la mejora en los datos de ocupación y desempleo. La tasa de paro del 8% con la que se cierra ese tercer trimestre es la mejor en la serie histórica desde los últimos tres meses del año 2007. Todo ello, además, en un contexto a nivel estatal en el que, a pesar de registrarse un récord histórico de ocupación, el desempleo se incrementó hasta situarse en el 10,5%.

Así, la fuerza del sector turístico impulsó un mercado laboral que, si bien perdió ocupados en la construcción (7.500 menos) y la industria (5.900 menos), mantuvo su vigor con un incremento de 14.000 trabajadores con respecto al segundo trimestre de este año y que se eleva hasta los 20.100 si se compara con el mismo periodo del pasado año. Una mejora que viene condicionada fundamentalmente por el incremento en la ocupación en el sector terciario, en el que se registraron 27.300 trabajadores más con respecto al anterior trimestre y hasta 40.600 más que en el mismo periodo del pasado año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la comunidad logró consolidar la tendencia ya observada en la EPA de julio, cuando Galicia logró crear 15.400 empleos en un trimestre y reducir la tasa de paro por debajo del 9%. En apenas medio año, entre abril y septiembre, el desempleo se redujo en la comunidad en más de 7.000 personas, en contraste con la evolución del mercado laboral estatal, donde la creación de empleo no ha sido suficiente para absorber el incremento de la población activa.

En este apuntalamiento de la tendencia positiva del mercado laboral en la comunidad durante el tercer trimestre, tiene un peso prominente la población migrante. Así las cosas, ocho de cada diez nuevos empleos creados durante la temporada de verano (11.800 de los 14.000 totales) fueron ocupados por personal extranjero. En este sentido, de hecho, cabe mencionar que en tan solo un año —desde el tercer trimestre del 2024—, el número de trabajadores migrantes dados de alta en la comunidad se ha incrementado en 15.100 personas.

De este modo, al cierre de septiembre en Galicia había 1.179.500 personas trabajando, casi 37.000 ocupados menos que en el tercer trimestre de 2008, donde se halla el techo histórico de la comunidad. A pesar de que los meses estivales supusieron la incorporación de población joven al mercado laboral, con 6.300 trabajadores de entre 16 y 24 años y hasta 6.700 de entre 25 y 34, el relevo generacional se atisba todavía lejos ya que casi una de cada cuatro personas ocupadas en Galicia durante ese periodo superaba los 55 años.

«Me gustaría destacar de modo importante la calidad del empleo que se está generando porque estamos hablando de que en contrataciones indefinidas en la comparativa anual tenemos por encima de 36.000 y también sube esa contratación a tiempo completo», destacó en la mañana de ayer el conselleiro de Emprego, José González. Y es que, en este sentido, la reforma laboral impulsada en 2022 por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue dando sus frutos. La tasa de temporalidad se incrementó unas décimas durante el tercer trimestre, debido a ese impulso del sector servicios que acostumbra a realizar contratos temporales por circunstancias de producción para ampliar sus plantillas en verano, hasta el 14,6%. Sin embargo, en comparativa con el mismo periodo del pasado año, la proporción de contratos temporales sobre el total cayó en casi tres puntos porcentuales. Mientras, en sentido contrario, la población asalariada con contratos indefinidos se incrementó interanualmente en un 4,6% .

No obstante, más allá de la índole contractual, el responsable autonómico de la cartera de Emprego destacó el buen comportamiento del mercado laboral de la comunidad durante los meses de estío en relación al desempleo: «El dato del paro es especialmente relevante en la comparativa con el Estado, porque frente al 10,45% de tasa de paro que tiene España en su conjunto, Galicia está en el 8%, además con unas cifras también buenas en lo que se refiere al paro juvenil o paro de las mujeres, por señalar algunos colectivos más afectados». Así las cosas, el desempleo entre los menores de 25 años es en Galicia (20,9%) casi cinco puntos porcentuales menor que la media estatal.

Situación estatal

En el conjunto de España, el mercado laboral está alargando su ciclo de crecimiento de tal manera que genera unas expectativas que no es capaz de cumplir de inmediato. Y es que la llegada de migrantes y la activación de parados que hasta ahora no creían poder encontrar trabajo está generando más demanda que nuevos empleos en las empresas.

Así lo demuestra que durante el tercer trimestre, España haya logrado batir un nuevo récord de ocupación, rozando ya los 22,4 millones de trabajadores en activo, mientras, al mismo tiempo, aumenta la tasa de paro.

Nunca en España había habido tanta gente trabajando al mismo tiempo, pero es que tampoco había habido tanta gente dispuesta a trabajar. «Estas cifras corroboran el dinamismo del mercado de trabajo, en el que la población activa aumentó hasta superar los 25 millones de personas por primera vez», han valorado desde el Ministerio de Economía.