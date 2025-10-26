La oferta de Pérez Rumbao para comprar Yáñez se limita a A Coruña y Santiago

La oferta presentada por el Grupo Pérez Rumbao para adquirir la unidad productiva de Yáñez —concesionario de la marca Volkswagen en A Coruña, Santiago y Ferrol—, en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio, «está circunscrita exclusivamente a sus centros de trabajo de A Coruña y Santiago de Compostela». Así consta en uno de los documentos incluidos en el procedimiento concursal que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de A Coruña, con lo cual, Pérez Rumbao, compañía líder en el sector de la automoción en Galicia, descarta la continuidad del concesionario que actualmente Yáñez opera, en Ferrol, bajo la firma Gándara Motor.

«El centro de trabajo de Ferrol quedará sin actividad, siendo Compostela y A Coruña las ciudades con concesionario de marca Volkswagen. No obstante, no tenemos certeza de que continúen exactamente en las mismas instalaciones de la empresa Yáñez», sostienen desde CIG-Industria.

En la oferta realizada se detalla que «el oferente, y el grupo al que pertenece, cuenta con solvencia económica acreditada y dispone de los medios humanos y técnicos necesarios para dar continuidad a la UPA (Unidad Productiva Autónoma) incluyendo un equipo de 92 empleados con experiencia en el sector». «Cuenta asimismo», añaden, «con los recursos financieros suficientes para afrontar la adquisición de la UPA y proceder a su posterior explotación».