Russula, un referente en ingeniería de acero, agua y digitalización industrial

La firma coruñesa Russula nació hace 37 años con un encargo concreto: desmontar pieza por pieza Sidegasa —la siderúrgica de Teixeiro que no alcanzó la década de vida— y volverla a poner en funcionamiento en Malasia. Fue su primer cliente —aún sigue trabajando con él— y marcó su vocación internacional desde el inicio.

Desde entonces, ha evolucionado para atender a empresas de más de 35 países, ha levantado más de 130 instalaciones, y se ha especializado en trenes de laminación de acero y soluciones de tratamiento de agua para la industria siderúrgica.

El año pasado, la compañía registró unos ingresos de 117,8 millones de euros (frente a 112,2 del año anterior) y un beneficio neto de 6,4, un aumento del 36% respecto a 2023. La plantilla supera los 200 trabajadores.

Más flexibilidad

«La diferencia con otras empresas mucho más grandes es que nosotros somos más pequeños, más flexibles, más orientados al cliente», afirma Ángel López, director de ingeniería de Russula, que explica que ese enfoque de «sastre a medida» permite a la compañía abordar no sólo proyectos greenfield —nuevas fábricas sin condicionantes— sino también adaptarse a plantas existentes con condicionantes técnicos y operativos.

«Cuando un cliente tiene una fábrica y quiere hacer un nuevo proyecto con muchas condiciones de contorno, nosotros es muy probable que seamos más flexibles que otras empresas más grandes a la hora de adaptarnos a todas esas condiciones para hacerle el proyecto».

Ángel López destaca la estructura ágil del grupo: «Con nuestra estructura de niveles que tenemos, cualquier cliente llega muy rápido a hablar con el nivel más alto. En otras empresas es más complicado». Esa cercanía es clave frente a competidores con oficinas en muchos países y líneas jerárquicas más rígidas. Esta cercanía, añade, facilita que el diseño de un proyecto se ajuste al modo de trabajar del cliente: «ver qué condicionantes puede tener, cómo le gusta trabajar y adaptarnos a esas particularidades».

La expansión internacional es otro eje del crecimiento. «Una parte muy importante de nuestra facturación está fuera. Una parte muy importante está en Estados Unidos. Sudamérica, con Brasil a la cabeza, también es un mercado muy relevante», señala.

Retos

Pero no todo es fácil: «cada vez que vas a hacer un proyecto fuera es un reto y obviamente nuestros ingenieros tienen que conocerse toda la legislación, toda la normativa que nos aplique a ese proyecto».

Aunque las oficinas internacionales existen —en Estados Unidos, Brasil, Italia, India o Grecia—, el centro de decisión permanece en A Coruña: «Todos los centros de decisión están en nuestra sede central de Agrela». La fábrica de equipos eléctricos en Bergondo y una red de socios regionales permiten que Russula mantenga la producción en Galicia cuando los plazos lo permiten. «En Galicia, hay un polo industrial importante. Tenemos la suerte de contar con buenas escuelas de ingeniería y buenas universidades con las que colaboramos mucho», destaca López.

Para captar talento disponen de proyectos «en la división de ingeniería artificial, en la división de visión artificial, en automatización… cada año tenemos gente que viene a hacer becas o prácticas con nosotros, y la mayoría se acaba quedando».

Sobre el uso de inteligencia artificial, su planteamiento es claro: «Es muy relevante y la estamos usando en temas de automatización para ayudar al operador. Utilizamos también visión artificial… que el tren de laminación me diga, dentro de ocho horas vas a tener que hacer esto, vete preparado».

Por último, las demandas del mercado, según López, se concentran en dos grandes áreas: «en laminación de acero nuestra intención es que todos nuestros clientes en los próximos años tengan esta nueva tecnología, nuevos sensores, visión artificial, cámaras instaladas…». Y en el segmento del agua industrial: «vamos siempre con nuestros clientes intentando encaminar todo a reducir consumo de aguas y reciclar el agua. En definitiva, digitalización para ayudarle a consumir menos agua y reciclar más agua».

Ángel López, en la sede de Russula. / Casteleiro

«Consideramos que somos un agente relevante en el mundo del acero y debemos liderar su cambio»

Russula se ha embarcado en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: será la responsable del diseño de ingeniería y la dirección técnica de la nueva acería Hydnum Steel en Puertollano, la primera planta de acero limpio de la península ibérica que tendrá una inversión de 1.600 millones. «Acostumbrados a estar trabajando en proyectos similares en otros países, que ahora te digan que tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros aquí, es increíble», asegura Ángel López, director de ingeniería de la compañía.

Hydnum Steel producirá acero ecológico a partir de chatarra reciclada, utilizando hornos de arco eléctrico y energías renovables. La planta contará con un tren de laminación digital y la tecnología ZLD (Zero Liquid Discharge), que evita cualquier vertido de agua al medio natural. «Vamos a hacerlo a partir de energías no fósiles y renovables. Consideramos que es nuestro propósito contribuir al cambio que tiene que dar la industria del acero a nivel mundial», explica López.

El director de ingeniería subraya la relevancia del proyecto en términos medioambientales: «El sector del acero es uno de los sectores industriales que consume más agua. Es también responsable de un porcentaje muy importante de emisiones de CO2 y de vertidos al medio natural. Nosotros consideramos que teníamos que estar al frente de la transformación que hay que llevar a cabo en este sector».