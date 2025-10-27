Ecoener destinará 7,9 millones de los fondos Feder a proyectos innovadores de almacenamiento energético en Canarias
Supone cerca del 90% de las ayudas dirigidas específicamente a proyectos de almacenamiento hibridados en el archipiélago y el 29% del conjunto de fondos adjudicados a la comunidad
• Construirá sistemas de almacenamiento hibridados con los parques fotovoltaicos ya operativos de Llanos de la Aldea 1 y Aldea Blanca 1, 2, 3 y 4
• Los proyectos contarán con una potencia de 12 MW y una capacidad de 48 MWh
Ecoener, en competencia con otros importantes actores del sector, ha sido adjudicataria de una subvención de 7,9 millones de euros, lo que representa cerca del 90% de los fondos destinados a proyectos de almacenamiento hibridados con instalaciones renovables en Canarias.
La compañía ha conseguido captar el 29% del conjunto de fondos adjudicados a Canarias en la convocatoria, que se basa en criterios técnicos, económicos, ambientales, sociales y de creación de valor.
Ecoener destinará esta subvención a la construcción de sistemas de almacenamiento hibridados con las plantas fotovoltaicas ya operativas de Llanos de la Aldea 1 y Aldea Blanca 1, 2, 3 y 4, ubicadas en el municipio San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. En total, contarán con una potencia de 12 MW y una capacidad de 48 MWh.
Estos proyectos consolidan a Ecoener como referente en el desarrollo de sistemas de almacenamiento hibridados y contribuirán significativamente a reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias, favoreciendo un modelo de generación más estable, renovable y sostenible.
"Gracias al apoyo de los fondos europeos, vamos a dar un impulso a nuestros proyectos de almacenamiento con el objetivo de maximizar el valor de los activos y contribuir a los objetivos de transición energética y descarbonización", señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.
Ecoener reafirma así su liderazgo en el sector renovable canario, donde cuenta con 132 MW instalados entre parques eólicos y solares. La compañía avanza, además, en la construcción de varios sistemas de almacenamiento hibridados con eólica en Gran Canaria, con una potencia de 9,5 MW y una capacidad de 21,6 MWh, financiados a través de los Fondos Next Generation-EU.
La subvención se enmarca en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético, promovida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y cofinanciada con Fondos FEDER 2021-2027, según recoge la propuesta de resolución provisional publicada por este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- Los colegios de A Coruña ya tienen su ‘playlist’: «Es mucho mejor que la sirena»