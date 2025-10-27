Galicia capta 104 millones en ayudas para el almacenamiento energético

Galicia es la segunda comunidad más beneficiada por la primera convocatoria de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) destinada a proyectos de almacenamiento energético, con una asignación de 104,3 millones de euros repartidos en diez iniciativas.

La cuantía representa un importante impulso económico para la región y refuerza su papel en la transición hacia un sistema eléctrico más flexible y renovable. En toda España, la propuesta de resolución provisional alcanza los 840 millones, un 20% más que el presupuesto inicial y moviliza 2,4 gigavatios de nueva capacidad de almacenamiento.

Entre los proyectos gallegos que recibirán mayor financiación destacan tres vinculados a Iberdrola. El parque eólico Pedregal Tremuzo, situado entre Mazaricos, Muros y Outes, obtendrá 14,8 millones. Esta instalación, operativa desde 2003 y equipada con 43 turbinas, combina innovación y capacidad de almacenamiento hibridado con generación renovable. En segunda posición, el parque eólico Muras, en Lugo, recibirá 13,8 millones para sus dos instalaciones que suman 49 MW de potencia instalada. Por su parte, el parque eólico Monte Treito, ubicado entre Rianxo, Dodro, Lousame y Rois, percibirá 10 millones.

Otros proyectos gallegos de relevancia incluyen el parque eólico de Monte Redondo, en Vimianzo, de Naturgy, que recibirá 6,6 millones, y que la compañía está repotenciando para reducir de 66 a 11 el número de generadores sin alterar la potencia instalada de 49,5 MW. La inversión es de 65 millones.

El parque eólico de Norvento Farrapa II, en Abadín, Mondoñedo y Pastoriza, percibirá 2 millones. Entre los proyectos de menor cuantía figura BESS Troncal, en Vigo, con 1,2 millones para la instalación de un sistema de almacenamiento con baterías stand alone conectado directamente a la red en la subestación UFD de Troncal.

La máxima subvención es para un nuevo proyecto denominado Montemaior para construir una central de bombeo reversible. El importe que ha recibido es de 39,2 millones.

Las ayudas forman parte de un programa cofinanciado con fondos Feder 2021-2027 y tienen como objetivo impulsar la instalación de nuevas infraestructuras de almacenamiento energético a gran escala, incluyendo sistemas eléctricos independientes, soluciones térmicas industriales, instalaciones híbridas con fuentes renovables y bombeos hidroeléctricos.

A nivel nacional, la convocatoria ha seleccionado 144 proyectos innovadores que suman 2.416 MW de potencia instalada y movilizarán 841,4 millones en subvenciones públicas. La categoría que concentra mayor financiación es la de proyectos híbridos con generación renovable, con 343,3 millones, seguida de bombeo hidroeléctrico, con 187; almacenamiento independiente, con 177, y almacenamiento térmico, con 131 millones.

En el caso de Galicia, 14,4 millones son para proyectos híbridos con generación renovable; 60 para bombeo hidroeléctrico; 14,4 para sistemas eléctricos independientes y 15,1 para almacenamiento térmico.

Para la comunidad gallega, estas ayudas no solo suponen una inyección económica significativa, sino que también refuerzan la modernización de su parque de energías renovables y su infraestructura energética.

Galicia destaca por su diversidad tecnológica, con proyectos en esta convocatoria que abarcan desde sistemas de baterías de última generación hasta instalaciones híbridas y almacenamiento térmico industrial, como el proyecto destinado a la descarbonización del sector conservero, que cuenta con un presupuesto subvencionable de 18,9 millones y una ayuda superior a 11,3. Este conjunto de iniciativas sitúa a Galicia como un referente estratégico en la integración de renovables y almacenamiento en España.

La convocatoria del IDAE establece un plazo máximo de 36 meses desde la concesión de la ayuda para ejecutar los proyectos, que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. Este calendario permite planificar inversiones sostenibles y garantizar que las nuevas infraestructuras contribuyan a la transición energética de forma inmediata y duradera. Además, la resolución provisional deja un período de diez días hábiles para que las entidades solicitantes puedan formular alegaciones antes de la aprobación definitiva.

Con la asignación de 104,3 millones, Galicia consolida su posición como segunda comunidad más beneficiada tras Andalucía y demuestra la importancia estratégica del almacenamiento energético para su sistema eléctrico. Estos fondos permitirán desplegar proyectos de diversa naturaleza tecnológica, desde sistemas eléctricos independientes hasta almacenamiento térmico y bombeo hidroeléctrico.