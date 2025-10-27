Inditex, Finsa y Naturgy entran en el patronato del centro tecnológico ITG
La entrada de estas tres firmas supone un refuerzo al ecosistema de innovación y excelencia tecnológica que impulsa la entidad
Europa Press
El centro tecnológico ITG refuerza su patronato con la incorporación de Inditex, Finsa y Naturgy, tres compañías líderes en el sector textil, la transformación de la madera y el sector energético, respectivamente.
Según informa el centro tecnológico, la entrada de estas tres firmas supone "un importante refuerzo al ecosistema de innovación y excelencia tecnológica que impulsa ITG con el objetivo de mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, así como acompañar a empresas punteras en el desarrollo de soluciones innovadoras".
"De este modo, ITG consolida su papel como polo tractor de la I+D+i en Galicia y en España, reforzando su capacidad para crear sinergias que den respuesta a los grandes retos de la sociedad: digitalización, sostenibilidad, energía, movilidad y competitividad industrial", añade.
En este sentido, apunta que la entrada de tres grandes compañías como Inditex, Finsa y Naturgy "es un paso decisivo en nuestra misión de transformar la tecnología en soluciones reales para la industria y la sociedad".
"Su compromiso demuestra la confianza del sector privado en la aportación de valor diferencial y de competitividad que es nuestra razón de ser", afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.
