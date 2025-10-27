El sector pizarrero gallego invierte más de ocho millones en combatir el polvo de sílice

La "Jornada Técnica sobre seguridad y salud en el sector de la pizarra" organizada por el Clúster da Pizarra de Galicia ha ofrecido a su presidente, Eliseo López, una magnífica oportunidad para poner en valor "la implicación absoluta" de estas empresas en materia de seguridad. "Como demuestran los más de 8 millones de inversióbn en estos conceptos en los últimos cuatro años", incidió ante las más de 50 personas que asistieron en la sede del Centro Tecnolóxico da Pizarra, en Sobradelo de Valdeorras, a las ponencias a cargo de expertos en materia de prevención de riesgos laborales e higiene industrial.

Tras agradecer el apoyo de la Xunta por sus ayudas superiores a los cuatro millones de euros para el desarrollo de proyectos en materia de seguridad, el presidente del clúster se refirió a la importancia de que se celebren esta tipo de jornadas. Seguridad y salud laboral, aseguró, son tema "que consideramos merecen una reflexión" y por los que las "empresas de nuestro sector trabajan, con un inversión destinada a ello que se incrementa cada año".

En similar línea se pronunció el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, quien recordó que “es muy importante poner en valor que llevamos ya concedidas más de 80 ayudas por un importe total superior a los 4,2 millones de euros para combatir el polvo de sílice”. También aludió a “los avances que se han hecho en los últimos años” y a la importancia de “organizar jornadas como esta, que traten estos temas desde el punto de vista técnico y sanitario”.

Por su parte, la alcaldesa de Sobradelo, María Carmen González Quintela, pidió en su intervención, en la clausura de las jornadas, “a las instituciones, que sigan invirtiendo salud y seguridad” porque, explicó, “estamos para solucionar los problemas de los

trabajadores de la pizarra tratados hoy aquí”. Aludió al diálogo, “para tratar temas serios sin crear alarma social” y a la importancia de este tipo de actividades de las que, como alcaldesa de Carballeda, “se siente muy orgullosa”, expresó.

Los expertos

El experto en prevención de Riesgos Laborales con más de 20 años de experiencia en el sector, Marcos Fernández, explicó la normativa más reciente relacionada con la exposición al polvo de sílice generado en la industria de la pizarra. “En 2020 hubo un cambio fundamental en el sector, la sílice cristalina se clasificó como agente cancerígeno”. La nueva normativa, explicó, “implicó una serie de cambios a todos los niveles y las empresas tuvieron que adaptarse”.

Acto seguido, los ingenieros Daniel León y José Luis Folla, hablaron sobre las mejoras ya implementadas en las empresas, en materia de reducción a la exposición al polvo de sílice en las industrias del sector. Tras realizar un recorrido por las mejoras realizadas en cada fase, la conclusión es que a pesar de “haber tenido que implementar nuevas medidas en tiempo récord debido a la normativa impuesta”, todavía “hay mucho que probar; la clave es encontrar un compromiso entre coste, beneficio y viabilidad”.

Por su parte, el ingeniero de minas y experto en Higiene Industrial, Javier Madera, abordó la prevención ante la exposición al polvo de sílice desde la obligación de adaptación a una legislación de las más exigentes de Europa y con una de las interpretaciones también más exigentes”, explicó. Aludió al futuro más inmediato del sector que aplicará, según expuso, “soluciones vanguardistas” ante un tema en el que “estamos a un altísimo nivel” porque “hemos metido el acelerador” para lograr adaptarnos a norma.

El catedrático de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Alberto Pérez, habló en su exposición del proyecto de modelización numérica realizado en dos fábricas del sector, abordando cuestiones de reducción del riesgo de exposición al polvo de sílice cristalina respirable mediante simulación de dinámica de fluidos computacional.

“Nosotros podemos trabajar en la predicción para la prevención, es decir, podemos estudiar cómo va a funcionar la nueva tecnología adquirida por la empresa, lo cual tiene una incidencia directa en la salud de los trabajadores”, explicó.

En cuanto a la última ponencia, la médico especialista en Neumología, Laura Sierra, habló sobre prevención de Riesgos Laborales en las empresas del sector de la pizarra, desgranando cada aspecto de la exposición al polvo de sílice cristalina y sus efectos en el organismo. Abogó por “un diagnóstico riguroso” que “no genere confusión o alarma” ante una enfermedad “totalmente evitable” gracias a “las medidas de prevención que nos ayudan a proteger al trabajador y a la empresa”.

La jornada técnica remató con un debate con los expertos ponentes como protagonistas en el que los asistentes les plantearon dudas prácticas con las que lidian habitualmente en su día a día.