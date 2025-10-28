España registra el mayor repunte de la inversión inmobiliaria en Europa
Los mercados del sur de Europa, España, Francia e Italia, registraron aumentos, frente a los descensos en Reino Unido y Alemania
Gabriel Santamarina
España da la campanada en Europa en inversión inmobiliaria en el primer semestre. Según un informe elaborado por el banco de inversión Houlihan Lokey, nuestro país ha registrado el «mejor rendimiento trimestral desde 2022», consolidando al sur del Viejo Continente, Francia e Italia, como los países de referencia en el mercado, por delante de Alemania y Reino Unido, que siguen liderando las grandes operaciones, pero que han visto reducido sus volúmenes.
El documento explica que el buen desempeño de España se debe principalmente al «fuerte crecimiento en los sectores hotelero y residencial», impulsado por el turismo, la construcción para alquiler (build to rent en el argot, edificios desarrollados específicamente para alquiler a largo plazo en lugar de venta) y otras fórmulas de alojamiento, como el flex living o vivienda flexible, además de que la limitada oferta de naves logísticas en Madrid y Barcelona sigue impulsando crecimiento de los alquileres.
Durante lo que resta de 2025 y el próximo año, la actividad inversora en España seguirá acelerándose, con el regreso de las megaoperaciones en el sector residencial y hotelero, que provocará la entrada de mayor liquidez internacional que busca exposición al sur de Europa.
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D