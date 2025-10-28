España registra el mayor repunte de la inversión inmobiliaria en Europa

España da la campanada en Europa en inversión inmobiliaria en el primer semestre. Según un informe elaborado por el banco de inversión Houlihan Lokey, nuestro país ha registrado el «mejor rendimiento trimestral desde 2022», consolidando al sur del Viejo Continente, Francia e Italia, como los países de referencia en el mercado, por delante de Alemania y Reino Unido, que siguen liderando las grandes operaciones, pero que han visto reducido sus volúmenes.

El documento explica que el buen desempeño de España se debe principalmente al «fuerte crecimiento en los sectores hotelero y residencial», impulsado por el turismo, la construcción para alquiler (build to rent en el argot, edificios desarrollados específicamente para alquiler a largo plazo en lugar de venta) y otras fórmulas de alojamiento, como el flex living o vivienda flexible, además de que la limitada oferta de naves logísticas en Madrid y Barcelona sigue impulsando crecimiento de los alquileres.

Durante lo que resta de 2025 y el próximo año, la actividad inversora en España seguirá acelerándose, con el regreso de las megaoperaciones en el sector residencial y hotelero, que provocará la entrada de mayor liquidez internacional que busca exposición al sur de Europa.