El Gobierno avanza en el cierre de Almaraz
David Page
Madrid
La central nuclear de Almaraz vive una semana clave. Las grandes eléctricas propietarias trabajan para presentar al Gobierno una petición formal para posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén enviar la solicitud al Ministerio esta semana para aplazar la clausura de los dos reactores, cuya desconexión está programada para 2027 y 2028.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D