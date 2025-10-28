Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno avanza en el cierre de Almaraz

David Page

Madrid

La central nuclear de Almaraz vive una semana clave. Las grandes eléctricas propietarias trabajan para presentar al Gobierno una petición formal para posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén enviar la solicitud al Ministerio esta semana para aplazar la clausura de los dos reactores, cuya desconexión está programada para 2027 y 2028.

