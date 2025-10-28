El Ibex 35 cierra en 16.000 puntos y marca máximos 18 años después
J. Mejías / P. Gallén
Madrid
Casi dos décadas. Es lo que ha tardado la Bolsa española en superar su máximo histórico y volver a cerrar una sesión por encima de los 15.945 puntos que marcó el 8 de noviembre de 2007. El Ibex 35 se revalorizó ayer un 0,87% hasta los 16.000,20 puntos en una sesión marcada por el acercamiento de posiciones en materia comercial entre los Estados Unidos y China.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D