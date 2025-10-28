El Ibex 35 cierra en 16.000 puntos y marca máximos 18 años después

Casi dos décadas. Es lo que ha tardado la Bolsa española en superar su máximo histórico y volver a cerrar una sesión por encima de los 15.945 puntos que marcó el 8 de noviembre de 2007. El Ibex 35 se revalorizó ayer un 0,87% hasta los 16.000,20 puntos en una sesión marcada por el acercamiento de posiciones en materia comercial entre los Estados Unidos y China.