Los polos de excelencia y el PIB, a debate en Santiago
El Club Financiero de Santiago (CFS) celebra mañana miércoles un nuevo foro centrado en el papel de los polos de excelencia y su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, dentro del programa conmemorativo de su decimoquinto aniversario. El acto contará con la participación de los conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez. Caamaño, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quienes analizarán los retos y oportunidades que afronta Galicia para reforzar su competitividad, su capacidad investigadora y su crecimiento económico.
El encuentro se estructurará en dos mesas de debate. La primera, que comenzará a las 10:15 horas y en la que participará, entre otros, el responsable de la cartera de Sanidade, abordará la calidad de la formación y la investigación en la comunidad gallega. La segunda mesa, prevista para las 12:15 horas y que tendrá entre sus invitados a la titular de Economía e Industria, se centrará en el PIB gallego y la competitividad empresarial.
Con esta cita, el Club Financiero de Santiago reafirma su papel como espacio de encuentro, reflexión y diálogo entre líderes del ámbito empresarial, académico y político, impulsando la creación de conocimiento y el debate sobre el desarrollo económico y tecnológico de Galicia.
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D