Los polos de excelencia y el PIB, a debate en Santiago

El Club Financiero de Santiago (CFS) celebra mañana miércoles un nuevo foro centrado en el papel de los polos de excelencia y su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, dentro del programa conmemorativo de su decimoquinto aniversario. El acto contará con la participación de los conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez. Caamaño, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quienes analizarán los retos y oportunidades que afronta Galicia para reforzar su competitividad, su capacidad investigadora y su crecimiento económico.

El encuentro se estructurará en dos mesas de debate. La primera, que comenzará a las 10:15 horas y en la que participará, entre otros, el responsable de la cartera de Sanidade, abordará la calidad de la formación y la investigación en la comunidad gallega. La segunda mesa, prevista para las 12:15 horas y que tendrá entre sus invitados a la titular de Economía e Industria, se centrará en el PIB gallego y la competitividad empresarial.

Con esta cita, el Club Financiero de Santiago reafirma su papel como espacio de encuentro, reflexión y diálogo entre líderes del ámbito empresarial, académico y político, impulsando la creación de conocimiento y el debate sobre el desarrollo económico y tecnológico de Galicia.