La Xunta impulsa el talento joven con 30 millones el próximo año

La Xunta reforzará en 2026 su apuesta por la formación y retención del talento joven, con un conjunto de medidas que suman casi 30 millones de euros. Así lo anunció el conselleiro de Emprego, José González, durante su comparecencia en el Parlamento para presentar el presupuesto de su departamento, dotado con 497 millones de euros.

El plan incluye programas como Primera Experiencia Profesional, Galicia Emplea Mozos, Investigo o Cooperas, así como las Becas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), dirigidas a atraer y fijar talento retornado. También se impulsará la formación vinculada al territorio, con una inversión de más de 74 millones de euros en obradoiros de empleo, programas integrados y Aprol Rural, y se pondrá en marcha un piloto de microcredenciales digitales valorado en 5 millones.

El conselleiro destacó además el refuerzo del apoyo a los autónomos y emprendedores, con 40,7 millones en ayudas y nuevas líneas centradas en la remuda generacional y el rural. En materia de comercio y artesanía, avanzó la creación en Santiago de la Casa do Artesán, sede de la Fundación Artesanía de Galicia, y nuevas acciones de dinamización y digitalización del comercio local.

Finalmente, subrayó el compromiso de la Xunta con la captación de talento del exterior, mediante la Oficina Autonómica de Retorno y programas como Retorna Cualifica Emprego.