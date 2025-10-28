La Xunta lanza 35 talleres de innovación empresarial
La Xunta destinará más de 630.000 euros a la puesta en marcha de 35 nuevos talleres de innovación, digitalización, sostenibilidad y logística avanzada en los que participarán más de 200 empresas gallegas.
Las ayudas, gestionadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), cubrirán el 100% de los gastos subvencionables y están dirigidas a clústeres, asociaciones y entidades empresariales que agrupan a compañías de distintos sectores. El objetivo es fomentar la colaboración entre empresas y acelerar la transformación tecnológica y sostenible del tejido productivo gallego.
Entre los proyectos seleccionados figuran iniciativas promovidas por CEAGA, Viratec, Dihgigal, Bioga, el Clúster TIC o el Clúster Alimentario de Galicia, centradas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la industria textil, la ciberseguridad en el sector naval, la eficiencia energética o la trazabilidad mediante tecnologías RFID.
Desde su creación, este programa del Igape ha impulsado más de 190 talleres con una inversión global superior a 3,4 millones, contribuyendo a consolidar una industria gallega más innovadora, digital y sostenible. Con esta nueva convocatoria, la Xunta reafirma su compromiso con la modernización y competitividad del tejido empresarial en toda Galicia.
