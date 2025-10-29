Abanca gana 670 millones y capta más de 118.000 clientes hasta septiembre

Abanca ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año pasado. La entidad gallega mantiene así una elevada rentabilidad, con un ROTE (métrica que mide lo rentable que es una empresa en relación con su capital tangible) del 15,1%, gracias a un aumento eficiente del negocio y a una gestión prudente de su balance.

El banco destaca por un intenso crecimiento comercial en toda la península ibérica. En lo que va de año ha incorporado más de 118.000 nuevos clientes, un 17% más que en 2024, de los que un 70% procede de zonas distintas a Galicia. Más de 88.000 fueron en España y por encima de 30.000 en Portugal. Este incremento se ha visto acompañado por una alta calidad del servicio: el 64% de los nuevos clientes valora con una nota de 9 o más puntos (sobre 10) su relación con la entidad. Esta expansión ha reforzado su posicionamiento en España y Portugal, mercados que muestran perspectivas económicas favorables.

El volumen de negocio de Abanca supera los 134.000 millones, tras un crecimiento interanual del 5,6%. En este total se incluyen 52.152 millones en crédito a clientes, centrado en empresas (45%) y particulares (39%), y 81.758 en recursos captados, de los que el 77% corresponde a depósitos a la vista y a plazo. Además, los recursos fuera de balance aumentaron un 20,1%, y alcanzaron casi 19.000 millones.

El banco ha incrementado las nuevas formalizaciones de crédito: un 52,6% más en particulares y casi el doble en empresas, lo que ha impulsado su cuota de mercado en España y Portugal. La captación de fondos de inversión también progresa, con un 7% del mercado acumulado.

Abanca mantiene sólidos niveles de capital y liquidez, superando ampliamente los requerimientos regulatorios. La calidad de sus activos se refleja en una morosidad reducida al 2,2% y una cobertura del 81,8%. La entidad refuerza su reputación internacional: Moody’s elevó su calificación a A.

La entidad combina resultados financieros con compromiso social y sostenibilidad. En el tercer trimestre ha puesto en marcha un plan de apoyo a los afectados por los incendios y ha lanzado una nueva edición de su Programa de Educación Financiera, que beneficiará a más de 220.000 personas en España.