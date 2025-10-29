Naturgy gana un 6% más hasta septiembre y reafirma sus objetivos para 2025

Naturgy ganó un 6% hasta septiembre al alcanzar un beneficio neto de 1.668 millones de euros, lo que le permite reafirmar sus objetivos para el cierre del año de alcanzar los 2.000 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La gasista atribuye este buen desempeño a que los precios del gas y de la electricidad se mantuvieron más altos durante los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2024, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica.

Naturgy registró un sólido beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 4.214 millones de euros, manteniendo niveles récord en línea con el mismo periodo del año anterior, y reafirma que puede alcanzar un los 5.300 millones de euros a final de año. "Este sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías", afirmó la empresa.

La compañía que preside Francisco Reynés generó un fuerte flujo de caja durante el periodo, manteniendo un sólido balance a pesar de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros completada en junio de 2025. La mayoría de las acciones recompradas se han colocado ya a inversores institucionales en los mercados de capitales. Esta auto-opa permitió a la empresa elevar su liquidez en bolsa por encima del 18%, lo que permite a la compañía cumplir las condiciones para ser reincorporada próximamente a los principales índices bursátiles internacionales, de los que había sido expulsada.

“Naturgy sigue demostrando su vocación de cumplir con todos los compromisos adquiridos en su actual Plan Estratégico, que combina la creación de valor para el accionista con su compromiso con resolver el trilema energético. Gracias al esfuerzo de todo el equipo y en un contexto geopolítico muy complejo, la compañía ha logrado unos buenos resultados y ha llevado a cabo en tiempo récord la colocación de su autocartera, que le deberían permitir retornar a los principales índices bursátiles”, afirmó Francisco Reynés en un comunicado.

La empresa prevé cerrar 2025 con una deuda neta de alrededor de 13.000 millones de euros, lo que supone una ratio de deuda neta frente a Ebitda inferior a 2,5 veces. "Este robusto perfil financiero otorga a Naturgy una cómoda flexibilidad y opcionalidad financiera para aprovechar oportunidades", según reconoce la empresa en su comunicado.

El Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre, que se suma a los 0,6 euros ya abonados en julio. El plan estratégico de la compañía contempla una remuneración mínima de 1,7 euros, sujeta al mantenimiento de una calificación crediticia alta (BBB).

Presume de centrales de gas

La compañía presume en su presentación de resultados de que en estos últimos tiempos está jugando un papel clave en la garantía de suministro para el sistema energético español a través de sus centrales de ciclo combinado de gas. Estas instalaciones han elevado su producción en un 80% tras el apagón para dar soporte al operador del sistema "en los trabajos de control de voltaje, responder ante contingencias y favorecer una progresiva penetración de energías renovables".

Naturgy invirtió en el periodo 1.389 millones de euros, principalmente en sus negocios de redes de distribución y nueva potencia de generación renovable. En el último año, la compañía ha añadido 1 gigavatios (GW) de energía renovable a su portfolio de generación, alcanzando ya una capacidad de 7,8 GW, a la que se sumará próximamente una cartera actualmente en construcción de 1,5 GW. La filosofía de inversión del grupo sigue apalancada en su estricta disciplina financiera y focalizándose en aquellos proyectos y territorios con mayor rentabilidad.